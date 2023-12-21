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Özgür Özel'den Can Atalay çağrısı

Özgür Özel'den Can Atalay çağrısı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM'nin Can Atalay hakkında hak ihlali kararı vermesiyle ilgili olarak ''Bir an önce tahliye edilmesi Anayasa'nın gereğidir'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, AYM'nin tutuklu milletvekili Can Atalay'la ilgili ikinci kez hak ihlali kararı vermesine ilişkin açıklamada bulundu.

Özel, "AYM'nin ikinci kez hak ihlali kararı verdiği seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa'nın gereğidir. Bu karara direnmek, anayasal hukuk düzenini yok saymaktır. Biz, adaleti ve hukuku savunmaya devam edeceğiz" dedi. 

DHA

Etiketler chp özgür özel can atalay
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