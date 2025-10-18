Özlem Çerçioğlu'na soğuk duş etkisi yaratacak anket!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için AK Parti'nin yaptırdığı anket sonuçları ortaya çıktı. Çerçioğlu'na güvendiğini söyleyenlerin oranı sadece yüzde 2,6 oldu. CHP'li seçmenlerin yüzde 75,3'ü bir daha oy vermeyeceğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için AK Parti'nin yaptırdığı anket ortaya çıktı.

Partiye geçişinden 1 ay sonra AK Parti'nin Genar Araştırma'ya yaptırdığı ankette, Çerçioğlu'na duyulan güven oranı dikkat çekti.

Sözcü'nün haberine göre, ankette katılımcılara yöneltilen "Özlem Çerçioğlu neden AK Parti'ye geçmiş olabilir?" sorusuna, "Tutuklanmamak için” ve "Korktuğu için” diyenlerin oranı toplamı yaklaşık yüzde 30 olarak çıktı.

Ankette "CHP'de siyaset yapma koşulları yoktu" diyenler yüzde 8, "Aydın'a hizmet etmek için geçti" diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 12,8 olarak kaydedildi.

Ankette "Özlem Çerçioğlu'na güveniyor musunuz?" sorusuna yalnızca yüzde 2,6 oranında katılımcı "evet" yanıtı verdi.

"Önümüzdeki seçimde Özlem Çerçioğlu AK Parti'den aday olursa oy verir misiniz?" sorusuna "evet" diyen CHP seçmenlerinin oranı yüzde 4,1, "hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 75,3 çıktı.

Sözcü

Etiketler CHP Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu anket
