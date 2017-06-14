PKK kamplarına giden eski vekillere şok

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Mülkiye Birtane hakkında hazırlanan 103 sayfalık iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın sözde yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) hakkında detaylı bilgilere yer verildi.

DTK'nın, 14 Temmuz 2011'deki toplantısında sözde "özerklik" ilan ettiği belirtilen iddianamede, "Ayrıca terör örgütü PKK/KCK mensuplarını desteklemek amacıyla düzenlenen kitlesel eylemlere katılım kararı aldıkları ve çağrılar yaptıkları" kaydedildi.

İddianamede, DTK'nın devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedefi doğrultusunda sözde "özerklik" ilan ettiği kaydedilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"27 Aralık 2015'te olağanüstü DTK Kongresinin sonunda 'sonuç bildirgesi' şeklindeki açıklama ile sözde demokratik 'özerk' bölgelerin oluşturulması istenilmiştir. PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları tarafından kazılan çukurları, barikatları ve güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirmiş oldukları silahlı, patlayıcı maddeli saldırıları, Kürt halkının direnişi, meşru savunması olarak gördükleri ve ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla terör örgütünün hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen 'öz yönetim' ilanlarına sahip çıkıldığı anlaşılmıştır."

İddianamede, eski milletvekili Birtane'nin DTK'nın kadın, diplomasi, siyasal komisyonu ve koordinasyon kurulunda yer aldığının tespit edildiği bildirildi.

Birtane'nin, DTK tarafından ilan edilen sözde "özerklik" ile ilgili konferans, panel gibi çalışmalara katılarak aktif bir şekilde destek verdiği ifade edilen iddianamede, şöyle denildi:

"Şüpheli, sözde 'Kürdistan' olarak nitelendirilen Suriye, İran, Irak ve Türkiye topraklarının bir kısmını da içine alan ve teröristler tarafından 'dört parça' olarak nitelendirilen alanların birleştirilmesi için yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerde bulunmuştur. DTK faaliyetleri kapsamında, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin ve silahlı kanadının faaliyet alanları olan ve kuzey Irak bölgesinde bulunan Kandil ve Mahmur kamplarına gidip geldiği ve bu alanlarla irtibat halinde olduğu, DTK tarafından planlanan eylemlerin hayata geçirilmesi için aktif şekilde faaliyetlerde bulunmuştur. Terör örgütü üst düzey yöneticileri tarafından gönderilen ve 'perspektif' olarak adlandırılan talimatlar doğrultusunda hareket etmiştir."

DTK ve PKK/KCK terör örgütünün üst düzey yöneticileri tarafından yapılan sözde "özerklik" açıklamaları ve akabinde meydana gelen olayların bir bütün olarak değerlendirildiği iddianamede, Birtane'nin PKK/KCK terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda hareket ettiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Birtane'nin DTK'nın karar alma mercii olan genel kurul, daimi meclis, koordinasyon kurulu ve komisyonlarında görev aldığı ifade edilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Şüpheli, bu organların çalışmaları kapsamında birçok çalıştay, konferans, kongre, sempozyum, çeşitli toplantılar düzenleyerek örgütsel nitelikteki eylemlere katılmıştır. Diğer DTK üyeleriyle Kürt ulusal birliğini sağlamak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalıştıkları, eylemlerindeki süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik de nazara alındığında, şüphelinin üzerine atılı 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Terörist cenazelerine katılmış

İddianamede, sanığın, 6 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi mevkisinde PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ve Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki özel harekat noktası ile Emniyet Amirliğine saldırıda çıkan çatışmalar sonucu ölü ele geçirilen teröristlerin cenazelerine katıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Diyarbakır'da İstasyon Meydanı'nda 4 yıl önce valilik tarafından "Kürt Sorununa Demokratik Çözüm" konulu bir açık hava toplantısının yasaklandığı anımsatılan iddianamede, sanık Birtane'nin yasaklama kararına rağmen terör örgütü PKK'ya müzahir yayın organlarından yapılan çağrı ve talimatlara uyarak kanunsuz eylemlere katıldığı vurgulandı.

İddianamede, merkez Bağlar ilçesindeki E Tipi Kapalı Cezaevi önünde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın üzerine uygulanan sözde tecridin kaldırılması için yapılan açlık grevine destek vermek amacıyla düzenlenen basın açıklaması ve oturma eylemine katıldığına yer verildi.

Öcalan'ın avukatları ile görüşme notlarına da yer verilen iddianamede, "Öcalan DTK yapılanması, faaliyetleri ve yöneticileriyle ilgili yönlendirme ve uyarı içeren talimatlar vermiştir. Yine DTK yöneticilerinin ilan ettikleri sözde 'demokratik özerlik' ile ilgili ısrarlı yönlendirmeleri bulunmuştur. Bu kapsamda terör örgütü elebaşı Öcalan'ın DTK'nın kuruluşu ve işleyişini bizzat açıklamaları ile örgütlediği görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstenilen ceza

İddianamede, sanık Birtane hakkında "silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.