Rahatsızlık geçiren Erdoğan'dan ilk fotoğraf geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bugün ilk nükleer yakıt getirme töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne katkıları için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler de ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Nisan akşamı katıldığı canlı yayında rahatsızlanmıştı.