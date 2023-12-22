  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Saadet Partisi'nde İsrail ile ticaret yapan isim görevden alındı

Saadet Partisi'nde İsrail ile ticaret yapan isim görevden alındı

Saadet Partisi'nde İsrail ile ticaret yapan isim görevden alındı
Güncelleme:

Saadet Partisi'nin Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir televizyon programında Şahin'in İsrail'e domates satmaya etmeye devam etmesi nedeniyle görevden alındığını ifade etti.

Saadet Partisi Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin dün görevden alındı. Görevden almayı Saadet Partisi Mersin İl Başkanı Mehmet Polat sosyal medyadan duyurdu. Polat açıklamasında, ”Gördüğümüz lüzum üzerine Erdemli İlçe Başkanımız Nurbaki Şahin ilçe başkanlığı görevinden alınmıştır” ifadelerini kullanırken, paylaşılan açıklamada görevinden alınma nedeni belirtilmemişti.

Karamollaoğlu duyurdu: İsrail'e domates satıyormuş

Alınma nedeni ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bir televizyon programında yaptığı açıklama ile ortaya çıktı.

Nurbaki Şahin kimdir?

Nurbaki Şahin, 1985 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde doğdu. Şahin, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. İngilizce ve Rusça bilen Şahin, evli 1 çocuk babasıdır.

Etiketler Temel Karamollaoğlu nurbaki şahin görevden alma görevden alındı saadet saadet partisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul sise gömüldü; gökdelenler kayboldu! İstanbul sise gömüldü; gökdelenler kayboldu! Son yağışlar da fayda etmedi! Van Gölü'nde vahim manzara Son yağışlar da fayda etmedi! Van Gölü'nde vahim manzara Dolar ve altından yeni rekor Dolar ve altından yeni rekor Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı intihar etti Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı intihar etti Dünya mirasına tuğla! 5 bin yıllık surlarda pes dedirten görüntü Dünya mirasına tuğla! 5 bin yıllık surlarda pes dedirten görüntü Nilperi Şahinkaya'dan eski sevgilisi ile ilgili şaşırtan itiraf Nilperi Şahinkaya'dan eski sevgilisi ile ilgili şaşırtan itiraf Göksel'in yeni imajı olay oldu; gören ''kendine bunu niye yaptın'' dedi Göksel'in yeni imajı olay oldu; gören ''kendine bunu niye yaptın'' dedi Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması Halil Konakçı yine Atatürk'ü hedef aldı Halil Konakçı yine Atatürk'ü hedef aldı Üniversitede katliam yapan saldırganla ilgili korkunç ayrıntılar Üniversitede katliam yapan saldırganla ilgili korkunç ayrıntılar