Saadet Partisi'nde İsrail ile ticaret yapan isim görevden alındı

Saadet Partisi'nin Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir televizyon programında Şahin'in İsrail'e domates satmaya etmeye devam etmesi nedeniyle görevden alındığını ifade etti.

Saadet Partisi Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin dün görevden alındı. Görevden almayı Saadet Partisi Mersin İl Başkanı Mehmet Polat sosyal medyadan duyurdu. Polat açıklamasında, ”Gördüğümüz lüzum üzerine Erdemli İlçe Başkanımız Nurbaki Şahin ilçe başkanlığı görevinden alınmıştır” ifadelerini kullanırken, paylaşılan açıklamada görevinden alınma nedeni belirtilmemişti. Karamollaoğlu duyurdu: İsrail'e domates satıyormuş Alınma nedeni ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bir televizyon programında yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. Nurbaki Şahin kimdir? Nurbaki Şahin, 1985 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde doğdu. Şahin, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. İngilizce ve Rusça bilen Şahin, evli 1 çocuk babasıdır.