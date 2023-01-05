Sadece 2 yol kaldı! Erdoğan seçim kararını böyle verecek

Türkiye 2023 seçimleri için geri sayıma başlarken, henüz resmen Cumhurbaşkanı adayları ve tarihi belli olmadığı seçimler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde ya muhalefeti ikna etmesi gerekiyor ya da Meclis'i feshetmesi gerekiyor...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’i feshederek seçimleri yenileyeceğine yönelik iddia, Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığını gündeme getirdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; Anayasa hukuku profesörü Süheyl Batum, Erdoğan’ın yeniden adaylığına yönelik tezlerin “zırva” olduğunu söyleyerek “Ya görev süresi normal şekilde biter ve Erdoğan bir daha cumhurbaşkanı olamaz ya kendisi seçimleri yeniler ve yine aday olamaz ya da muhalefete ‘Gel sen de beraber yapalım’ der, 360’ı bulur, erken seçime gidilir, o zaman Erdoğan yeniden aday olabilir. Başka bir yol yok” dedi.

“BU KONUDA CİDDİ SIKINTI VAR”

Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK seçimlerin “14 Mayıs’ta yapılmasının ve bu tarihin en uygun tarih olduğunun, Erdoğan’ın da parlamentoyu feshetmesinin” değerlendirildiği kaydedildi. Erdoğan’ın yeni sistemle birlikte 1. cumhurbaşkanı mı yoksa 13. cumhurbaşkanı mı olduğuna yönelik zorunlu bir tartışma yaşandığını söyleyen Batum, YSK’ye işaret etti. YSK’nin, 2018’deki seçimlerden sonra Erdoğan’ın 13. cumhurbaşkanı olduğu yönünde karar aldığını anımsatan Batum, adaylık konusunun tartışılmamasının istendiğini ancak iktidar kanadında bu konuda ciddi sıkıntı olduğunu vurguladı.

“İKTİDAR GASP EDİLİR”

İktidarın, bugüne dek çeşitli tezler öne sürdüğünü kaydeden Batum, “AK Parti iktidarı şunu biliyor: Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olamaz. Hukuken olamaz. Dinlemeden yaparlarsa iktidarı gasp etme gibi bir durum ortaya çıkar” diye konuştu.

Seçimlerin yenilenmesine anayasanın 116. maddesinde yer verildiğine, söz konusu maddede “fesih” kavramı yerine “seçimlerin yenilenmesi” tanımının kullanıldığına işaret eden Batum, “Fesihte, feshedilen Meclis’in görev süresi hemen biter, bizde yürütmeye böyle bir yetki verilmemesi için seçim yenilenmesi denmiş. Bir kişi iki defadan fazla seçilemez. Görev süresi bittikten sonra Erdoğan bir daha seçilemez” ifadelerini kullandı.

“SULAR DURULMADAN OLMAZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin MYK toplantısında da gündeme gelen 2023 seçimlerinin öne çekileceğini “Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir” sözleriyle “onayladı.” Bir gazetecinin, seçim tarihine ilişkin tartışma yaşandığı, 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs’ın ifade edildiğini belirterek, “Seçim tarihi öne çekilecek mi tarih ne zaman açıklanır, kamuoyunda konuşulan tarihler gündeminizde mi?” sorusuna Erdoğan, “Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir” yanıtını verdi.

Cumhuriyet