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Şamil Tayyar'dan olay çıkış: O gün terörist diyenler bugün ''Başak Hanım'' diyor

Şamil Tayyar'dan olay çıkış: O gün terörist diyenler bugün ''Başak Hanım'' diyor
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AK Partili Şamil Tayyar, partisinin Başak Demirtaş'a yönelik tutumunu eleştirdi. Tayyar, ''Başak Demirtaş için ''terörist'' diyenler bugün ''Başak hanım'' diye hitap ediyor'' ifadelerini kullandı.

HDP'nin eski genel eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için DEM Parti'ye başvuru yapması, kimi AK Parti çevrelerinde ilginç tepkilere yol açtı. 

AK Parti'nin eski MKYK üyelerinden Şamil Tayyar da partisinde gördüğü bu tavra tepki gösterdi. 

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 yılında Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan cinsiyetçi paylaşımdan rahatsızlığını dile getirmesi nedeniyle karşılaştığı tepkileri hatırlatıp "Dönemin Adalet Bakanı  Abdulhamit Gül'le birlikte Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medyadaki çirkin ve ahlaksız paylaşımlara ‘insani’ olarak tepki gösterdiğimizde linç edilmiştik. Sözümona bizim mahallede…10 binin üzerinde twit atılmış, inanılmaz küfür ve hakarete maruz kalmış, hatta teröristlerle ilişkilendirilmiştik! Yönlendiren ‘merkez’ de belliydi aslında" dedi.

"SİYASETEN İŞİMİZE GELDİĞİ İÇİN Mİ?"

Tayyar, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: 

"Şimdi bakıyorum, o gün bize hakaret ederken Başak Demirtaş için ‘terörist’ diyenler bugün ‘Başak hanım’ diye hitap ediyor, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunuyor, ‘terörist’ sıfatını anmıyorlar. Ne değişti? Adaylığı siyaseten işimize geldiği için mi? İlkelerinizi ‘konjonktürel’ tanıma tabi tutarsanız, böyle savrulur, samimiyetinizi kaybeder, güven inşa edemezsiniz. O gün ‘insani duruş’ sergilenebilse, bugünkü tavır sırıtmazdı. Onun için ‘ilkeli siyaset’ diyoruz, demeye devam edeceğiz” dedi. 

DEMİRTAŞ RESMEN BAŞVURDU

Eski HDP  Eş Genel Başkanı, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'den İBB aday olabileceğini duyurmuştu. Demirtaş, "İstanbul adaylığı için, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz. Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul’da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz" demişti. 

Demirtaş, DEM Parti'ye resmi başvurusunu yaptı. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den de konuyla ilgili  ''Adaylık açıklaması sevindirici bir şey ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır" ifadesini kullandı.

Etiketler şamil tayyar başak demirtaş ak parti
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