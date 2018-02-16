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  4. 16 Şubat 2018 12:48

Seçim ittifakında ''dikdörtgen oy pusulası'' formülü

AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakı görüşmelerinde ittifakta yer alacak partilerin pusulada logolarının dikdörtgen şema içerisinde yer alması önerilirken Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise sadece isim yazılması gündeme getirildi.

Seçim ittifakında ''dikdörtgen oy pusulası'' formülü
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AK Parti ve MHP’nin kurduğu Milli Mutabakat Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin uyum yasaları için çıkartılacak düzenlemeler ve 2019 seçiminde yapılacak ittifakla ilgili yasal altyapı hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı.

Komisyonun AK Partili üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, MHP’li üyeleri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi önceki gün bilgilendirdi. Son noktayı ise Erdoğan ile Bahçeli’nin Pazar günü yapacakları görüşmede vermeleri bekleniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Üzerinde hala çalışılan ve liderlerin görüşünden sonra son şekli verilecek düzenlemelerde son detaylar ise şöyle;

LOGO YOK SADECE ERDOĞAN YAZACAK

*Cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece aday olan liderin isminin yazılması, o isme destek veren ittifak partilerinin logosunun pusulada bulunmaması hemen hemen kesinleşmiş gibi. Liderlerin görüşmesinde kesin karar verilirse, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakın adayı olarak sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismi olacak.

PUSULADA DİKDÖRTGEN DETAYI

*Genel seçimde, üzerinde yoğunlaşılan model, ittifaka katılan partilerin logolarının pusulada bir dikdörtgen içerisinde yer alması. Bu durumda seçmenler bu partilere mühür bastığında ittifaka da oy vermiş sayılacak. Yüzde 10 barajı hesaplanırken, ittifak partilerinin toplam oyu dikkate alınacak. TBMM’de hangi partinin hangi oranda temsil edileceği ise o partiye verilen oylar hesaplanarak belirlenecek. Bu modelle ilgili temel çekince ise seçmenin ittifaktaki tüm partilere mühür basarak geçersiz oy kullanma olasılığı.

 

Milliyet

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