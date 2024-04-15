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Seçim sonrası kabine ilk kez toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar

Seçim sonrası kabine ilk kez toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kabine toplantısı yarın yapılacak. Kabine toplantısında, İsrail ile İran arasındaki gerilim, yerel seçim değerlendirmesi ve enflasyonla mücadele gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı kabine toplantısında ilk önemli gündem başlığı, yerel seçim sonuçları olacak.

Seçimlerden sonra ilk kez toplanacak kabinede, bakanların kendi şehirlerindeki seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

ORTADOĞU'DA HAREKETLİLİK

İsrail ve İran arasındaki gerilim de kabinenin gündeminde olacak. Türkiye'nin gerilimin daha fazla tırmanmaması için atacağı adımlarla birlikte Gazze'deki son durumun da ele alınacağı belirtiliyor.

Türkiye'nin insani yardımlarının gözden geçirilmesi de planlamalar arasında yer alıyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) güvenlik çemberinin kapatılması için operasyonları sürüyor.

Kabinede son operasyonların ele alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ayın son haftasında yapacağı ziyaret öncesi Irak ile ilişkilerin konuşulması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durumun da kapsamlı değerlendirmesinin yapılması bekleniyor.

20 bin öğretmen ataması, 3600 ek gösterge gibi konular için de gözler kabine toplantısında olacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek.

Etiketler kabine toplantısı yerel seçim recep tayyip erdoğan İsrail İran
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