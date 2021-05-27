Sedat Peker bir yıl önce avukatları aracılığı ile bakın ne yapmış!

Youtube'de paylaştığı videolar ile konuşulmaya devam eden Sedat Peker'in bir yıl önce avukatları aracılığı ile hakkında kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığını sorduğu ortaya çıktı.

Sedat Peker’in bir yıl önce avukatları aracılığıyla Bursa, İstanbul ve İstanbul Anadolu savcılıklarına başvurarak hakkında kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığını sorduğu ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre; Karadağ’da bulunduğu sırada savcılıklara verilen dilekçelerde, Peker’in yanında koruma polisinin bulunduğu, her hangi bir çağrı durumunda bulunduğu ülkenin büyükelçiliğinde ifade verebileceği belirtildi.

Dilekçelerde hakkında yakalama, kararı bulunmamasına rağmen kırmızı bülten çıkarılmasının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

3 SAVCILIĞA DİLEKÇE VERİLDİ

Sedat Peker avukatları aracılığıyla geçtiğimiz yıl Mart ayında Bursa, İstanbul ve İstanbul Anadolu Başsavcılıklarına hakkında kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığını sorduğu ortaya çıktı.

KIRMIZI BÜLTEN SORULDU

4 ve 5 Mart’ta savcılıklara verilen dilekçelerde Peker'in avukatları, kamuoyunda kırmızı bülten çıkarıldığına dair bilgilerin yansıtıldığını belirtti. Peker hakkında bir soruşturmanın bulunmadığını belirten avukatlar dilekçelerde, herhangi bir dosya nedeniyle de savcılık ve polis tarafından ifadesinin alınması yönünde bir çağrı yapılmadığını belirtti.

BURSA SAVCILIĞINA VERİLEN DİLEKÇEDE KÖFTECİ YUSUF YER ALDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede ise Köfteci Yusuf olayı yer aldı. Dilekçede 2019'da Köfteci Yusuf ile ilgili ortak olduğuna dair bilgilerin kamuoyuna yansıması üzerine Sedat Peker'in sosyal medya hesabından bu ticari firma ile ortak olmadığı yönünde açıklama yaptığı yer aldı.

Dilekçede, “Sedat Peker'in açıklamasının ardından Köfteci Yusuf ile aralarında ticari ilişki, ticari teklif, proje ya da ortaklık hazırlığı olmamasına rağmen işyeri sahiplerinin müşteki sıfatıyla başlattıkları soruşturmalarda savcılıkla hakkında soruşturma başlatıldığı iddialarının kamuoyuna yansımıştır” dendi.

Sedat Peker'in Köfteci Yusuf ile ilgili kişi ve kurumlara karşı suç işlemediği böyle bir iddia ile ilgili kendisinin bilgisine başvurulacak bir soruşturmanın olmadığı yer aldı.

HUKUKA AYKIRI

Dilekçede, “Hakkında yakalama kararı olmayan bir kimse hakkında kırmızı bülten çıkarmak ve o kişinin görüldüğü yerde yakalanmasını talep etmek hukuka aykırı olduğu ülkemiz mevzuatlarına da aykırıdır” dendi.

YANINDA KORUMA POLİSİ VAR

Sedat Peker’in Karadağ Cumhuriyeti’nde 31 Ocak 2021'e kadar resmi oturum sahibi olduğunun hatırlatıldığı dilekçelerde, yanında devletin resmi polisinin olduğu ve bulunduğu ülkenin büyükelçiliğinde ifadesinin alınmasının olanaklı olduğu belirtildi.

ÖLÜM LİSTESİNDE YER ALIYOR

Dilekçelerde, Peker’in adının 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Akıncılar üssünde bulunan ölüm listesinde adının yer aldığı, FETÖ kumpasını bozan Yargıtay'ın onayladığı Ergenekon davasında 2 yıl hapis yattıktan sonra beraat ettiği ve sol örgütlerin ölüm listesinde bulunduğu belirtildi.

HUKUKSUZLUĞU GİDERİN

Peker’in avukatları herhangi bir resmi soruşturma nedeniyle ifade vermek üzere çağrılmaksızın hakkında kırmızı bülten çıkarılmasının hukuka aykırılığı nedeniyle yasal haklarını saklı tuttuklarını belirterek hukuka aykırılığın bir an önce giderilmesini talep etti.

Sözcü