  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Selahattin Demirtaş, Bülent Arınç'a rest

Selahattin Demirtaş, Bülent Arınç'a rest

Selahattin Demirtaş, Bülent Arınç'a rest
Güncelleme:

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kendisini cezaevinde ziyaret eden Bülent Arınç'ın kendisi için yaptığı "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istiyor" ve "Cumhurbaşkanlığına aday olmama kararı almış" açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

AİHM'in 'hak ihlali' kararı sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Tahliye edilmesi hayırlı olur" çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret eden TBMM Başkanı Bülent Arınç, Fikir Coğrafyası YouTube kanalında yaptığı açıklamada Demirtaş'ın Erdoğan'la görüşmek istediğini etmiş ve Cumhurbaşkanlığı'na bir daha aday olmama kararı aldığını öne sürmüştü.

Demirtaş, Arınç'ın dünkü açıklamalarına bugün yanıt verdi ve "İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşıyorum." dedi.

Demirtaş yaptığı açıklamada, "9 yıl boyunca suçsuz yere bir hücrede tutulmanın bin tane zorluğu vardır. Ancak halkın özgürlüğü, demokrasisi ve barış mücadelesinin parçası olmak, tüm zorluklara karşı dayanma gücü, çelikten irade sağlar." dedi.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

Beni en çok zorlayan şeyse, imzasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burada ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur.

İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşıyorum. Benim doğrundan paylaşmadığım hiçbir açıklama, yorum, düşünce beni bağlamaz. Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla ve üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef ki hapiste olmanın dezavantajıyla yıllardır bu yapılıyor ve her birini düzeltmeye çalışmak bile ayrı külfete dönüşüyor.

Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu çarpıtma ve suistimalleri önlemenin başka yolu kalmadı.Hepinize içten selam, sevgilerimle…

text-ad
Etiketler bülent arınç Selahattin Demirtaş adaylık Cumhurbaşkanı Erdoğan erdoğan ile görüşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıt fiyatlarına yine dev gibi bir zam daha geliyor! Akaryakıt fiyatlarına yine dev gibi bir zam daha geliyor! ''Komünist başkan'' Fatih Mehmet Maçoğlu'na 86 milyon TL'lik zimmet davası! ''Komünist başkan'' Fatih Mehmet Maçoğlu'na 86 milyon TL'lik zimmet davası! Boşanma aşamasındaki eşini ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi otelde basıp dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşini ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi otelde basıp dehşet saçtı! Ekmek teknesini kapatan 30 yıllık esnafın yaptığı herkesi ağlattı Ekmek teknesini kapatan 30 yıllık esnafın yaptığı herkesi ağlattı Biri dini diğeri resmi nikahlı eşler anlaşamadı, iş insanının cenazesi Suudi Arabistan'da kaldı! Biri dini diğeri resmi nikahlı eşler anlaşamadı, iş insanının cenazesi Suudi Arabistan'da kaldı! Yolların 60 yıllık efsanesi Bursa'da ortaya çıktı: Yolda gören dönüp bir kez daha bakıyor! Yolların 60 yıllık efsanesi Bursa'da ortaya çıktı: Yolda gören dönüp bir kez daha bakıyor! İnşaat başladığında doğan çocuklar lise öğrencisi oldu... İşte Türkiye'nin bitmek bilmeyen projesi! İnşaat başladığında doğan çocuklar lise öğrencisi oldu... İşte Türkiye'nin bitmek bilmeyen projesi! MHP ve DEM'in Umut Hakkı istediği bebek katili Öcalan için bombayı Ümit Özdağ patlattı! MHP ve DEM'in Umut Hakkı istediği bebek katili Öcalan için bombayı Ümit Özdağ patlattı! Alperen Şengün'in bu haberi ''bazılarında'' manşet olamayacak! Alperen Şengün'in bu haberi ''bazılarında'' manşet olamayacak! Ayakkabısız gezmek yasaklanmıştı... İşte Cumhuriyet döneminde çok sayıda can alan o kabus Ayakkabısız gezmek yasaklanmıştı... İşte Cumhuriyet döneminde çok sayıda can alan o kabus
SONAR'ın son anketinden iktidara kötü haber: ''İktidar tabanını ikna edemiyor'' SONAR'ın son anketinden iktidara kötü haber: ''İktidar tabanını ikna edemiyor'' Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Sahnelerin cesur ismi de Survivor'da! Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Sahnelerin cesur ismi de Survivor'da! Sezonun en iddialı yapımıydı... 2'nci bölümde kriz çıktı, erken final yapıyor! Sezonun en iddialı yapımıydı... 2'nci bölümde kriz çıktı, erken final yapıyor! İki evladımız güneş çarpması nedeniyle şehit olmuştu; Alay ve Tabur komutanları TSK'dan ihraç edildi İki evladımız güneş çarpması nedeniyle şehit olmuştu; Alay ve Tabur komutanları TSK'dan ihraç edildi FIFA 2026 Dünya Kupası elemelerinde rakibimiz belli oldu FIFA 2026 Dünya Kupası elemelerinde rakibimiz belli oldu ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yönelik görülmemiş küstahlık! ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yönelik görülmemiş küstahlık! Yargıtay'dan tüm çalışanlar için emsal olacak karar Yargıtay'dan tüm çalışanlar için emsal olacak karar İslam Memiş, altın fiyatlarında hem yıl sonu, hem de 2026 yılı için yeni tahminlerini açıkladı İslam Memiş, altın fiyatlarında hem yıl sonu, hem de 2026 yılı için yeni tahminlerini açıkladı Bez Bebek'in Yağmur'undan Evrim Akın hakkında şoke eden suçlamalar! Bez Bebek'in Yağmur'undan Evrim Akın hakkında şoke eden suçlamalar!