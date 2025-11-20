Selahattin Demirtaş, Bülent Arınç'a rest

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kendisini cezaevinde ziyaret eden Bülent Arınç'ın kendisi için yaptığı "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istiyor" ve "Cumhurbaşkanlığına aday olmama kararı almış" açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

AİHM'in 'hak ihlali' kararı sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Tahliye edilmesi hayırlı olur" çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret eden TBMM Başkanı Bülent Arınç, Fikir Coğrafyası YouTube kanalında yaptığı açıklamada Demirtaş'ın Erdoğan'la görüşmek istediğini etmiş ve Cumhurbaşkanlığı'na bir daha aday olmama kararı aldığını öne sürmüştü.

Demirtaş, Arınç'ın dünkü açıklamalarına bugün yanıt verdi ve "İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşıyorum." dedi.

Demirtaş yaptığı açıklamada, "9 yıl boyunca suçsuz yere bir hücrede tutulmanın bin tane zorluğu vardır. Ancak halkın özgürlüğü, demokrasisi ve barış mücadelesinin parçası olmak, tüm zorluklara karşı dayanma gücü, çelikten irade sağlar." dedi.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

Beni en çok zorlayan şeyse, imzasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burada ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur.

İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşıyorum. Benim doğrundan paylaşmadığım hiçbir açıklama, yorum, düşünce beni bağlamaz. Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla ve üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef ki hapiste olmanın dezavantajıyla yıllardır bu yapılıyor ve her birini düzeltmeye çalışmak bile ayrı külfete dönüşüyor.

Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu çarpıtma ve suistimalleri önlemenin başka yolu kalmadı.Hepinize içten selam, sevgilerimle…