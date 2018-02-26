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  4. 26 Şubat 2018 21:29

Şentop: ''Türkiye iki büyük ekonomik kriz yaşadı''

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustaga Şentop, 28 Şubat'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şentop: ''Türkiye iki büyük ekonomik kriz yaşadı''
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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "28 Şubat'ta Türkiye iki büyük ekonomik krizini yaşadı. Aşağı yukarı gayri safi milli hasılamızın önceki yıllarla mukayese edildiğinde yarıya yakınını kaybetmişti o dönemde" dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Namık Kemal Üniversitesi  (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen "28 Şubat bin yılın sonu bin yılın  başı" konulu panelde konuşan Şentop, 28 Şubat'ın TSK içerisinde oluşturulan bir  çete tarafından yapıldığını anlattı.

28 Şubat dönemini bir akademisyen olarak yaşadığını anlatan Şentop,  "28 Şubat'ın yıl dönümlerinde yapılan bu toplantıların tarihi yeniden öğretme  gibi imkan verdiğini söyleyebilirim. 28 Şubat davasının bu hafta da duruşmaları  olacak. Dünyanın her tarafında darbeler başarılı olurlarsa kendilerine göre bir  sistem kuruyorlar. Belli bir dönem için 'kahraman' olarak addediliyorlar. Ama  başarısız olduklarında yaptıkları bütün eylemleri inkar etme yolunu seçiyorlar.  Şu an 15 Temmuz yargılamaları yapılıyor. O süreç içinde bulunan, meclisi,  külliyeyi bombalayan pilotlar bile yaptıkları işin bir tatbikat olduğunu darbeden  haberlerini olmadığını, hiç duymadıklarını, basından öğrendiklerini söylüyorlar"  diye konuştu.

Türkiye'de darbe tarihinin  27 Mayıs 1960 ile başladığını aktaran  Şentop, 1961 Anayasası ile de darbenin kurumsallaşmasının sağladığını ifade etti.

28 Şubatçıların o dönemde ağırlıklı olarak üç mesele üzerinde  yoğunlaştıklarını aktaran Şentop, şunları kaydetti:

"28 Şubatçıların  ağırlıklı olarak ele aldığı 3 mesele vardı. 28 Şubat  döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bulunan bir çete vardı. Bu çetenin üç  emeli vardı. Birincisi Kuran kursuna gidecek öğrencilerin ortaokulu bitirdikten  sonra gitmesi, imam hatiplerin orta kısmının kapatılması, başörtülü öğrencilerin  üniversitelere gitmesini engellemek. Davaları buydu. 28 Şubat'ta Türkiye iki  büyük ekonomik krizini yaşadı. Aşağı yukarı gayri safi milli hasılamızın önceki  yıllarla mukayese edildiğinde yarıya yakınını kaybetmişti o dönemde. Tabii bunun  ardından Türkiye'deki bankacılık sistemi ortaya çıktı. Batan bankalar,  hortumlanan bankalar ve bu bankaların yönetim kurullarında 28 Şubat'ın 'Aman  irtica geliyor' diye bağıran generallerinin yönetim kurulu üyesi olarak  çıktıklarını görüyorduk. 28 Şubat bu şekli ile bakıldığı zaman 27 Mayıs gibi, bir  12 Eylül gibi, hatta 12 Mart gibi bir darbe değildi. Çünkü diğer darbeler gibi  bir yol izleme imkanı yoktu. Yani askerin direkt yönetime müdahale etme şansı  yoktu."

Panele, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ AK Parti  Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan, Metin Akgün, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman  Şimşek, KADEM İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin ve davetliler katıldı.

mustafa şentop , türkiye , kriz , ekonomi
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