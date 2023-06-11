Sera Kadıgil Okullara imam atamasını TBMM'ye taşıdı

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, din görevlilerinin okullara atanması konusunu TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenen Kadıgil, söz konusu atamalarla ilgili “Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler için öğrencilerin rızası ve velilerin muvafakati alındı mı” diye sordu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu.

Okullara din görevlilerin atanmasına ilişkin haberlere dikkat çeken Kadıgil, söz konusu kararı eleştirdi. Kadıgil, “Eskişehir’de; Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında imzalanan protokolle okullara vaiz ve imamların gönderildiği haberinin ardından şimdi de İzmir’de, 2 bin 496 okulun 3’te 1’ine; vaiz, imam hatip ve Kuran kursu öğreticisi kişilerin ‘manevi danışman’ olarak atanmasına ilişkin protokol imzalandığı bilgisi basına ve kamuoyuna yansımıştır” ifadelerini kullandı.

Kadıgil; önergesinde, ÇEDES kapsamında yapılan söz konusu atamaların Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırı olduğuna işaret ederek projeye ilişkin sorular sordu.

Kadıgil’in Bakan Tekin’e yönelttiği sorular şu şekilde:

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)” kapsamında manevi danışman adı altında imam, müezzin ve vaiz gibi din hizmetlerinde çalışan kaç kişi atanmıştır?

PEDAGOJİK EĞİTİMLERİ VAR MI?

Zaten müfredatta mevcut olan ve öğretmenler tarafından eğitimi verilen “dini, ahlaki, milli ve toplumsal değerlerin korunması ile çevre bilincinin oluşturulması” başlıkları için neden ayrıca manevi danışman atanmıştır? Atanan kişilerin pedagojik eğitimleri ve eğitici yetkinlikleri var mıdır?

EĞİTİMDE BİRLİK YASASI İHLAL EDİLDİ

Mevcut projenin Anayasa’nın laiklik ilkesini ve proje kapsamında sayılan “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezlerinde buluşmalar, okulda veya çevresinde çocuk iftarlarının düzenlenmesi, kandil buluşmaları, cami etkinlikleri, çocuklardan mehter takımı oluşturmak” gibi etkinliklerin Milli Eğitim Bakanlığı dışında bir kurum tarafından yapılmasının Eğitimde Birlik Yasası’nı ihlal etmesine yönelik değerlendirmeniz nedir?

ÖĞRENCİ VE VELİLERİN RIZASI VAR MI?

Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler için öğrencilerin rızası ve velilerin muvafakati alınmış mıdır?

Türkiye genelinde okullarda görev yapan rehber öğretmen sayısı nedir? Psikolojik danışman bulunmayan okul sayısı nedir?

Son olarak selefiniz Mahmut Özer tarafından 2023 yılında yapılacak 45 bin öğretmen ataması içerisinde sadece 3.604 rehberlik kontenjanı ayrılabilmişken ataması yapılmayan rehber öğretmenler neden söz konusu kadrolarda değerlendirilmemiştir?