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Sinan Oğan, ''destek'' şartını açıkladı

Sinan Oğan, ''destek'' şartını açıkladı
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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme şartını açıkladı.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Alman Der Spiegel dergisine konuştu.

Der Spiegel’den Maximilian Popp’a konuşan Oğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme şartını açıkladı.

Oğan, açıklamasında “Kılıçdaroğlu’nu ancak HDP siyasi sistemden dışlanırsa destekleyeceğim” ifadesini kullandı.

Sinan Oğan, daha önce yaptığı açıklamada “Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip “korsan” balkon konuşması yapmaya kalkışmasın” demişti.

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