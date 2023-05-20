Sinan Oğan ve Ümit Özdağ görüştü: İşte o kareler...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ATA İttifakı Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak edilirken bir görüşme daha gerçekleşti.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için 28 Mayıs'a odaklandı. İkinci turda ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği en çok merak edilen konu oldu.

ATA İttifakı ortağı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider toplantı sonrasında ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Kendileriyle gayet güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık" dedi. Özdağ ise "Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık" açıklamasını yaptı.

OĞAN İLE ERDOĞAN ARASINDA GÖRÜŞME

Bu görüşme sonrasında Oğan ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 17.00 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

ÖZDAĞ VE OĞAN BİR ARAYA GELDİ

Yaşanan gelişmeler sonrasında Oğan ve Özdağ, bugün bir araya geldi. Özdağ yaptığı paylaşımda "Sevgili Sinan Oğan ile gündemi değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.