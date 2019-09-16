Şok iddia: ''AİHM Erdoğan'ın diplomasını incelemeye aldı''

Ataklı’nın “Lüks ve israfta plaka oyunu” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Diploma konusu sessiz sedasız AİHM gündeminde

AKP Genel Başkanı’nın üniversite diplomasının olup olmadığı yıllardır tartışılıyor.

Her ne kadar ortaya birtakım diploma veya mezuniyet belgesi benzeri belgeler konuyorsa da bu konuyu dikkatle izleyenler asla tatmin olmuyor.

İşte bu konuda tatmin olmayanlar, işi artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdılar.

Mahkeme, konuyu ele almaya karar verdi.

Şu anda gelen şikâyetler ve belgeler, raportörler tarafından inceleniyor.

Konuyu mahkemeye taşıyanlardan Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler, bugün mahkemenin raportörleriyle görüşerek belgeleri sözlü olarak da anlatacak.

Metin Güler, bu görüşmeden sonra Strasburg’daki mahkeme önünden saat 15.30’dan itibaren canlı yayın yapacaklarını, isteyenlerin bu yayını Facebook üzerinden izleyebileceğini bildirdi.

Erdoğan’ın diploması tekrar AİHM gündemine taşındı

Diploma konusunu AİHM’ye götürenlerin kimler olduğunu merak edenler için size de aktarayım;

Kendi adına Konya eski CHP milletvekili Atilla Kart. Evrensel Yol Partisi adına ve kendi adına Metin Güler.

Kendi adına Oğuz Tolga

Parti olarak Milli Mücadele Partisi. Parti olarak Halkın Kurtuluş Partisi.