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Son seçim anketinde Cumhur İttifakı'na soğuk duş

Son seçim anketinde Cumhur İttifakı'na soğuk duş
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Metropoll Araştırma, son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, MHP'nin oy oranı yüzde 4.8'e düşerken, CHP ise yüzde 22.5 oy oranıyla birinci sırada yer aldı.

Metropoll Araştırma'nın yaptığı son seçim anketinde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Katılımcılara 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

Anketin Haziran ayı sonuçlarına göre, CHP'nin oy oranı yüzde 22.5'e yükseldi. AK Parti'nin oy oranı yüzde 22.2 olurken, MHP'nin yüzde 4.8'e düştü.

İYİ Parti'ye 'evet' diyenlerin oranı 3.9 olurken, DEM Parti'yi tercih edenlerin oranı 7.2 oldu.

Yeniden Refah'ın oyları ise yüzde 3.1'e düştü. 

Kararsızların oranı yüzde 12.3 olurken, 'protesto oyların' oranı 12.6 olarak ölçüldü.

Metropoll Araştırma, son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, MHP'nin oy oranı yüzde 4.8'e düşerken, CHP ise birinci parti olarak yerini korudu.

14 Mayıs 2023'te yapılan milletvekili seçim sonuçları ise şöyleydi:

AK Parti: yüzde 35.52

CHP: 25.41

MHP: 10.04

İYİ Parti: 9.9

DEM Parti: 8.79

YRP: 2.86

Diğer partiler: 7.68

Etiketler metropoll MHP seçim anketi
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