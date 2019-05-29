Soylu: ''Bayram'da yola çıkacaklara sürprizimiz var''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlara bir sürprizlerinin olduğunu belirterek "Trafik ekiplerimiz arabaları durdurduklarında çocuklara karne verecekler, çocuklar da anne ve babalarının karnesini dolduracak. Ve o karneleri bize gönderdiklerinde çocuklarımıza hediyeler vereceğiz. Esas itibarı ile trafikte çocuklarımızla işbirliği yapıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Soylu, "Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin Afrin’de yaptığımız operasyonlar ve aynı zamanda Fırat Kalkanı bölgesinde oluşturduğumuz güvenli bölgeler sayesinde 329 bini geri dönmüştür, bugüne kadar" dedi.

329 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

"Özellikle göçmenler konusunda, onların ikametleri konusunda bir çalışma yapıyoruz." diyen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Muhtarlarımız onlarla ilgili şöyle bir tespitte bulunuyorlar. Bazı yerlere 15-20 kayıt yapılıyor. Bu kayıtların olmamasını temin etmemiz lazım. Bunun için göç idaremiz de nüfus dairesi gibi bir çalışma yapıyor. Ve göç idaresi bir evde aynı soyadı taşımayan birkaç kayıt olmasını engelleyecek bir yazılım gerçekleştiriyor. Muhtarlarımızın da kendi mahallelerinde oturan göçmenlerin kimler olduğunu öğrenebileceği bir sistemi hazırlıyoruz. İstanbul’da son beş aydır yeni bir sistem geliştirdik. Özellikle yakaladığımız düzensiz göçmenleri karakollarda çok bekletmiyoruz. Hemen bunları geri gönderme merkezlerine yolluyoruz. İstanbul’da son açtığımız Tuzla Akfırat’taki 2 bin 200 kişilik geri gönderme merkezinin de bizim için bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıl toplam 4 bin 500 kişiyi kendi ülkelerine gönderdik. Bu yılın ilk beş ayında toplam 12 bin 300 kişiyi gönderdik. Bizim hedefimiz yılda 40 bin ile 50 bin arası bir sayıdır. Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin Afrin’de yaptığımız operasyonlar ve aynı zamanda Fırat Kalkanı bölgesinde oluşturduğumuz güvenli bölgeler sayesinde 329 bini geri dönmüştür bugüne kadar."

TRAFİKTE ÖLÜMLÜ KAZALAR YÜZDE 41 AZALDI

Aldıkları tedbirler sayesinde trafik kazalarında ölümlerin azaldığını dile getiren Soylu; "İlk dört ayın sonunda uyguladığımız karayolu güvenliği politika belgesi, aynı zamanda yaklaşık 59 maddelik bir takım kampanyalarımız, tedbirlerimizle trafikte ölümler yüzde 41 azaldı. Yaya trafiği ile ilgili çıkardığımız bir yasa var biliyorsunuz. Yasanın çıktığı ilk beş ayda yaya trafiğindeki ölümlü kazalar yüzde 53 azaldı" dedi.

'BU BAYRAMDA DA SÜRPRİZİMİZ VAR'

"Trafik ekipleri çocuklardan aileleri için trafik karnesi doldurmasını isteyecek" diyen Soylu, "Bu bayramda bir sürprizimiz daha var. Önceki bayramda çocuklara kırmızı düdük vermiştik ve onlar da ailelerini düdük çalarak uyarmışlardı. Şimdi de trafik ekiplerimiz arabaları durdurduklarında çocuklara karne verecekler, çocuklar da anne ve babalarının karnesini dolduracaklar. Ve o karneleri bize gönderdiklerinde çocuklarımıza hediyeler vereceğiz. Esas itibarı ile trafikte çocuklarımızla işbirliği yapıyoruz" şeklinde konuştu.

'İSTANBUL'A 27 TANE YENİ POLİS MERKEZİ YAPACAĞIZ'

İçişleri Bakanı Soylu konuşmasının devamında "İstanbul’a 27 tane daha polis merkezi yapıyoruz. Bunun kararını aldık. Bunlara da önümüzdeki günlerde başlayıp en geç bir yıl içerisinde açmış olacağız" ifadelerini kullandı.