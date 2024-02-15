MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, katıldığı canlı yayında "Staj ve çıraklık mağdurlarına verdiğimiz sözün arkasındayız" dedi.

2023 yılı seçimlerine emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle giren Türkiye'de EYT düzenlemesinden faydalanamayan milyonlarca çalışan 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle kademeli emeklilik müjdesini beklemeyi başlamıştı.

Hatırlanacağı gibi geçen sene yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde iktidar yıllardır gündemine almadığı hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sakın bana bununla gelmeyin" dediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini apar topar gündemine almış ve TBMM'den geçirerek yasalaştırmıştı. EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca hak sahibi yıllardır kurduğu emeklilik hayaline kavuşurken bu sefer de EYT'den de faydalanamayan ve yine faydalananlar gibi emekli olabilmek için hayal kuran çalışanlar mağdur olmuştu.

Kademeli emeklilik için henüz bir çalışma olmasa da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz erken emeklilik bekleyen milyonlarca kişi için aralık kapı bırakarak, “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok. Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor” dedi.

tv100'de Hande Aydemir'in sunduğu 9'dan 12'ye programına konuk olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter de hem yerel seçim çalışmaları hem de stajyer ve çıraklık mağdurları için dikkat çeken açıklamalarda bulundu..

Yönter'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Erzincan’da 9 işçimiz toprağın altında şu an bunu İstanbul için kampanya haline nasıl getirirsiniz? Murat Kurum’u töhmet altında bırakmak hakkaniyetli bir tavır mı? Ahlaksızlık bu, izansızlık bu, konumuz Erzincan İliç. Kurum Bey, konu hakkında gerekli izahı yaptı..

Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark ise samimiyet. Murat Kurum'un tek derdi İstanbul. İstanbul'u bir basamak gibi sinsi kullanmaması, işinin ehli olması gibi etkenler var. Bakarken yaptıklarına kefiliz. Allah razı olsun diyoruz.

İmamoğlu verdiği sözleri gerçekleştirmedi

İmamoğlu, En son 'İstanbul Süryanilerin şehri' dedi. Tüm dünyanın gözü İstanbul'da. Fırtına koptu, deprem oldu, kar yağdı, İstanbul'u sel götürdü Ekrem Bey tatilde. Tatil ona çok yakışıyor. O yüzden 31 Mart'tan sonra tatile çıkmasında fayda var. İmamoğlu 'trafik sorununu çözeceğim, İstanbul'u raylı sistemle donatacağım" dedi. Bunu yapamadığı gibi 2019'a göre trafik yoğunluğu daha da arttı. 2019 yılında yüzde 47 olan yoğunluk bugün yüzde 65 e çıktı. Saraçhane'ye canı sıkılınca gidiyor. Part time bir belediye başkanı istemiyoruz.

600 bine yakın bağımsız bölüm acil dönüşüm bekliyor. İstanbul'da bu sorunu çözmek zorudayız. Murat Kurum'un da bu konuda projesi var. Aynı zamanda MHP'nin de 'Birlikte Yönetim' adı altında üretken belediyecilik vizyonumuz mevcut. Depremin acil bir gündem olduğunu biliyoruz.

Ekrem Bey, '10 bin sosyal konut yapacağım' dedi. 31 Mart 2019'da söz verdiği konutlardan çıksın kaç tane yaptığını söylesin".

"Staj ve çıraklık mağdurlarına verdiğimiz sözün arkasındayız"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Staj ve çıraklık mağdurlarına verdiğimiz sözün arkasındayız" dedi.