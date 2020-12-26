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  4. 26 Aralık 2020 11:30

''Süleyman Soylu'nun tek ayağı MHP'de''

Gazeteci İsmail Saymaz, Zafer Arapkirli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Saymaz; Soylu için, "Mehmet Ağar'ın da ötesine geçecek bir milliyetçi hat oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

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Gazeteci İsmail Saymaz, KRT Akşam haberlerinde Zafer Arapkirli'ye konuştu. Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Saymaz, Süleyman Soylu ile ilgili "Sıradan bir bakan değil" ifadelerini kullanırken, "görülmedik ölçüde aktif bir İçişleri Bakanı" dedi. 

İsmail Saymaz, Süleyman Soylu için, "Uzun zamandır karşılaştığımız en profili keskin İçişleri Bakanı" diyen Saymaz, "Mehmet Ağar'ın da ötesine geçecek bir milliyetçi hat oluşturuyor, bir ayağıyla AKP'ye basarken diğer ayağını da MHP'ye uzatıyor." açıklamasını yaptı.

 Soylu'nun MHP'nin arzu ettiği ve hayal ettiği bir İçişleri Bakanı olduğunu söyleyen Saymaz, "MHP kendisi atasa, ancak böyle bir bakan seçerdi" dedi.

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