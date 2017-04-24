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  1. 24 Nisan 2017 12:54

Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları için karar açıklandı !

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmasına izin çıkmadı.

Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları için karar açıklandı !
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve DİSK Başkanı Kani Beko arasında yapılan görüşme sonrası 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmayacağı açıklandı.

Beko'nun bugün saat 17:00'da İstanbul Valisi Vasip Şahin'le de bir görüşme gerçekleştirileceği ve o görüşmenin ardından açıklama yapacağı öğrenildi.

Bu arada 1 Mayıs'a günler kala Taksim Meydanı’nda tedbirler alınmaya başlandı. Güvenlik önlemleri kapsamında çok sayıda bariyer Taksim Meydanı’na getirildi. Bariyerlerin kamyonlarla getirilip Taksim’in çeşitli noktalarına yerleştirildiği görüldü.

içişleri bakanı , taksim , kani beko , süleyman soylu