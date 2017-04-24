Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları için karar açıklandı !

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve DİSK Başkanı Kani Beko arasında yapılan görüşme sonrası 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmayacağı açıklandı.

Beko'nun bugün saat 17:00'da İstanbul Valisi Vasip Şahin'le de bir görüşme gerçekleştirileceği ve o görüşmenin ardından açıklama yapacağı öğrenildi.

Bu arada 1 Mayıs'a günler kala Taksim Meydanı’nda tedbirler alınmaya başlandı. Güvenlik önlemleri kapsamında çok sayıda bariyer Taksim Meydanı’na getirildi. Bariyerlerin kamyonlarla getirilip Taksim’in çeşitli noktalarına yerleştirildiği görüldü.