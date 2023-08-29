Tanju Özcan'dan olay yaratan Akşener itirafı: ''Abla masadan kalkın'' dedim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan , canlı yayında seçim gündemi ve Akşener'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazeteci Nedim Şener, Devlet eski Bakanı Dr. Masum Türker, güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da düzenlediği mitingdeki sözleri programda masaya yatırıldı.

"AKŞENER'iN TEKLİFİ YERİNDE BİR TEKLİF"

Akşener'in "Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız" çağrısını Özcan "Sayın Akşener’in konuşması net, ‘Her parti kendi gücünü görsün’ diyor. Bolu’da İYİ Parti’yle ortak ittifaka girdik ve %53 aldık. Burada partilerin gerçek gücünü görmek gerekiyor, bence yerinde bir teklif." diyerek değerlendirdi.

"AKŞENER SÖYLEMLERİN ALTINI DOLDURABİLİRLERSE, CHP TABANINDAN ÇOK CİDDİ BİR OY KAYIŞI OLUR"

Sözlerini sürdüren Özcan "Akşener’in konuşmasında, Türkiye’deki siyasi boşluğu gördüğünü net anladım. Türk milliyetçiliğine net vurgular yaptı, Sayın Akşener bu damarı iyi yakalamış. CHP’de rahatsız olan, partinin bel kemiğini oluşturan kitle de Akşener’in tarif ettiği kitle. Eğer söylemlerin altını doldurabilirlerse, CHP tabanından çok ciddi bir oy kayışı olur." dedi.

"AKŞENER'E 'ABLA MASADAN KALKIN' DEDİM"

İYİ Parti ldieri Akşener'e masadan kalkmasını gerektiğini söylediğini ifade eden Özcan "Eğer Ekrem Bey, İYİ Parti’nin desteği olmadan seçilemeyecekse o zaman neden uyarılarına kulak vermedi? İYİ Parti, bu masadan 8-10 ay önce kalkmalıydı. Çünkü HDP’nin Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceği ortadaydı. Geçen yıl eylül ayının başında itfaiye binası açılışımız vardı, kendisini ziyaret ettiğimde ‘Abla, masadan kalkın, Kemal Bey adım adım adaylığına gidiyor, Kemal Bey'in adaylığı HDP karşılıklı veya karşılıksız olarak HDP aday çıkarmayarak destekleyecek. Anadolu'da bunlar HDP ile kolkola algısını yarattılar, en büyük darbeyi siz yiyeceksiniz.’ dedim. Akşener yorum yapmadı." sözlerine yer verdi.