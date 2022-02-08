Tanju Özcan'ın 'ara seçim' açıklamasına CHP'li Özel'den yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'ara seçim' açıklamasıyla ilgili olarak "Milletvekilleri istifa etsin ve genel seçimler yapılsın algısı Facebook'taki bir yanlış paylaşımın engellenemez dolaşımından dolayıdır" dedi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan, 11 milletvekilinin istifası durumunda ara seçime gidileceği iddiasını ortaya attı. Özcan, 11 cesur milletvekilinin istifa kararı alarak ülkenin menfaatini gözetmesi gerektiğini belirtti ve muhalefet liderlerine çağrıda bulundu. Özcan'ın bu açıklamasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Milletvekilleri istifa etsin ve genel seçimler yapılsın algısı Facebook'taki bir yanlış paylaşımın engellenemez dolaşımından dolayıdır" yanıtını verdi.



"MECLİS'İ SADECE BİR KANUN ÇIKARMA MAKİNESİ OLARAK GÖRÜYORLAR"

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclis'in bu hafta çalışmamasının nedeninin AK Parti'nin verdiği grup önerisini MHP'nin de kabul etmesi olduğunu söyledi.

AK Parti'nin, Meclis'in çalışmamasının gerekçisini "Elimizde görüşecek kanun yok." ifadesiyle açıkladığını aktaran Özel, iktidarın Meclis'i sadece bir kanun çıkarma makinesi olarak gördüğünü savundu.

Meclis'in vatandaşın gündemini kovalamadığını öne süren Özel, "Meclis, sadece sarayın gündemini yerine getiren bir meclise dönüştürülmeye çalışılıyor. Muhalefet partileri olarak ve ülkenin ana muhalefet partisi olarak buna her aşamada itiraz ettik, bir kez daha itiraz ediyoruz. Meclisin kapanma kararında hiçbir muhalefet partisinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yoktur, kabulü yoktur, rızası yoktur." diye konuştu.

"SEÇMEN NİHAİ KARARI VERECEK"

Meclis'in çalışmamasını eleştiren Özel, "Millet ödeyemediği faturalardan donarken ya da olmayan elektrikten dolayı donma tehlikesi geçirirken, hayati öneme haiz cihazlarını çalıştıramazken beyefendiler, hanımefendiler kış tatiline gitmeyi seçtiler. Seçmen nihai kararı verecek, ilk seçimde bunları tamamen tatile yollayacak. 20 yıl boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkeyi yordu, kendisi de yorulmuş. İki haftada bir tatil istiyorlar. MHP geçmişte AK Parti'ye küfür etmekten yorulmuştu, şimdi 5 yıldır methetmekten yoruluyorlar." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKÇILARIN BEKLENTİLERİNİ BOŞA ÇIKARDINIZ"

Özgür Özel, sağlık çalışanlarına yönelik bir iyileştirmeyi hep beraber yaptıklarını, sonra düzenlemenin geri çekildiğini belirterek, "'Haftaya daha iyisini getireceğiz' dediniz, aralık bitti. 'Ocak ayının ilk haftası' dediniz, yalan oldu. '15 Ocak'ı geçirmeyelim', yalan oldu. Bugün 8 Şubat, sağlık emekçileri grevde ve siz kulağınızın üstüne yattınız, meslektaşlarınızın beklentilerini boşa çıkardınız ve geçen hafta bu Meclis 'İşimiz yok' diye tatile gitti. Ne olurdu Meclis bu hafta çalışsaydı? Fedakarca çalışan sağlık emekçilerinin haklarını verirdik." değerlendirmesini yaptı.

ISPARTA'DAKİ KESİNTİYLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA: YARDIMI KABUL ETMEDİLER

Isparta'da yaşanan elektrik kesintisine de değinen Özel, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok az yaşanan birkaç gün yaşadık. Öncesinde Cumhuriyet tarihinde ilk kez organize sanayi bölgelerimiz elektrik yokluğundan devlet zoruyla üretime ara vermek durumunda kalmışlardı. Bu büyük bir beceriksizliğin, büyük bir basiretsizliğin sonunda oluşan tortunun itirafıydı. Akılcı işler yapmadılar, doğru planlamalar yapmadılar. Isparta ilinin tamamında 4 gün boyunca elektrikler kesildi ve bu konuda adım atmaya niyetlenen bir devlet aklını görmekten de çok uzaktık. Isparta'da iktidarın ne kadar yeteneksiz, ne kadar beceriksiz, artık ne kadar yorulmuş ve ne kadar yönetme kabiliyetini yitirmiş olduğunu hep birlikte gördük."

Özel, Isparta'daki elektrik kesintisi sonrası Antalya ve Burdur belediyelerinin yardım için aradığını, Isparta Belediyesinin yardımı kabul etmediğini öne sürdü.

"FATURALARDAKİ ŞEFFAFLIK ORTADAN KALKTI"

Türkiye'nin, Avrupa'nın en pahalı elektriğini tüketen ülkesi olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"2020'de kayıp-kaçak bedellerinin bölüştürülmesi, vatandaşın sırtına yüklenmesi kanun yolu ile 10 yıl daha uzatıldı. 2020'nin ve 2021'in enerji fon bedelleri elektrik dağıtım şirketlerince vatandaştan alınmıştır ama devlete verilmemiştir. Faturalardaki şeffaflık ortadan kalktı, birçok kalem sosyal medyada tartışıldığı için bir sonraki ay çeşitli yöntemlerle gizlendi. Elektrikte kayıp kaçak düşmedi, aksine şirketlerin bu konuda üzerine düşeni yapmamasının sonucu olarak bu oranlar arttı. Devletin elektrik üreten kurumu Elektrik Üretim AŞ kayıp kaçaktaki elektriği 32 kuruştan bu dağıtım şirketlerine fatura ediyor. Bu dağıtım şirketleri 32 kuruştan elektrik alırken 4 ila 6 katına vatandaşa bu elektriği satıyorlar. Öyle bir noktaya gelindi ki kayıp kaçak meselesi bu şirketlerin bir derdi olmaktan, bir sorunu olmaktan, mücadele edecekleri bir iş olmaktan çıktı, rant kapısı haline dönüştü."

Özel, "Meclis açıldığında tezelden CHP grup önerisi olarak Isparta'da yaşananları hem de elektrik özelleştirilmesinin vatandaşa çıkardığı ağır ve acımasız faturayı Meclis gündemine getireceğiz. Hadi bakalım AKP ve MHP oylarıyla reddedin." diye konuştu.

Cemevlerinin ibadethane statüsünde olmasını, elektrik-su ve diğer zorunlu harcamalarının aynı camilerde olduğu gibi devlet tarafından karşılanması gerektiğini savunan Özel, tiyatro, sergi salonları ile sinemaların da elektrik faturaları nedeniyle faaliyetlerini sürdüremez noktaya geldiğini ileri sürdü.

"BAŞ FAİLİ ŞENTOP'TUR"

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin makale yazacağını söylediğini anımsatarak, "Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın karşımıza çıkmasını, aday olmasını ve onu yenerek dünya siyaset tarihinde örnek olacak bir başarıyı göstermek için gün sayıyoruz. Sizin yaptığınız, kötü yazdığınız, bütün uyarılara rağmen elinize yüzünüze bulaştırdığınız o Anayasa metnine bakarsan Cumhurbaşkanı ikinci kez aday olamıyor, üçüncü kez aday olamıyor. Beceriksizce yazılmış bu metnin baş faili Şentop'tur. O yüzden makale yazacaksan beceriksizliğinin makalesini yazacaksın." dedi.

TANJU ÖZCAN'IN 'ARA SEÇİM' AÇIKLAMASINA YANIT

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "ara seçim kararı" alınmasıyla ilgili açıklamasına ilişkin bir soru üzerine Özel, "Milletvekilleri istifa etsin ve genel seçimler yapılsın algısı Facebook'taki bir yanlış paylaşımın engellenemez dolaşımından dolayıdır." ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna Özel, "Millet İttifakı'nın adayı, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin ortak kararıyla belirlenecek." yanıtını verdi.

"ŞUBAT AYI İÇİNDE İKİNCİ TOPLANTI"

Özel, 6 siyasi partinin genel başkanının güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması kapsamında cumartesi günü bir araya geleceği toplantıya ilişkin soru üzerine ise liderlerin güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin tam mutabakatının tesciline yönelik bir toplantı olacağını kaydetti. Özgür Özel, liderlerin şubat ayı içinde ikinci bir toplantıda daha bir araya gelmelerinin söz konusu olduğunu söyledi.