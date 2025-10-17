  1. Anasayfa
TBMM Başkanı Kurtulmuş ''Kürtçe'' konuştu, ortalık karıştı: ''Derhal istifa etmelidir''

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı törende Kürtçe şiir okuduğu anlar TBMM'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. İYİ Partili vekil Ayyüce Türkeş Taş, Kurtulmuş'a tepki göstererek istifa çağrısında bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı'na katıldı. 

Törende konuşma yapan Kurtulmuş, Kürtçe şiir ile sözlerini tamamladı. 

Kurtulmuş'un sözleri TBMM'nin resmi sosyal medya hesaplarında da yayınlandı. Resmi hesaplarda ilk kez Kürtçe paylaşım yapıldı.

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ: DERHAL İSTİFA ETMELİDİR

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, sosyal medya hesabından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tepki gösterdi. Taş, Kurtulmuş'u istifaya çağırdı. 

Ayyüce Türkeş Taş'ın paylaşımı şöyle:

"TBMM Başkanı olarak yaptığınız Anayasanin 3. maddesi ile TBMM iç tüzüğünün 96. madedesini açıkça çiğnemektir!

Amacınız her fırsatta dile getirdiğiniz anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açmak mıdır?

Anayasayı açıkça çiğneyen bir meclis başkanı derhal istifa etmelidir."

