TBMM Başkanı Şentop'tan HDP açıklaması

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması için AYM'ye başvurmasını değerlendiren TBMM Başkanı Şentop, ''Anayasamızda parti kapatma var, bir ilk değil. Başka ülkelerde de parti kapatma ile ilgili düzenlemeler var'' dedi.

Dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda tezkeresi okunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürülürken, kısa süre sonra da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'TAN İLK YORUM

Bu iki olay da Türkiye gündeminde bomba etkisi yaratırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop, Gergerlioğlu kararı ve HDP'nin kapatılmasına yönelik davayla ilgili açıklamada bulundu.

"PARTİLERİN HASSAS OLMASI GEREKİYOR"

Parti kapamanın anayasada olduğunu vurgulayan Şentop, "Bir ilk değil. Başka ülkelerde de parti kapatma ile ilgili düzenlemeler var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dava açıyor. Siyasi partilerin kapatılması gereken hususlar konusunda partilerin hassas olması gerekiyor." dedi.

Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Aslında daha önce bu şekilde benzer bir olay yaşandı. 3 vekilin haklarındaki kesin kararın okunmasıyla vekillikleri sona ermişti. Biri Berberoğlu diğer ikisi de 2 HDP'li vekil idi. Bu süreç ilk defa karşımıza çıkan hüküm değil. Yanlışlık varsa hükümle ilgili nasıl düzeltileceği mevzuatımızda var. AYM'ye bireysel başvurular hükmün kesinleşmesine engel değil.

"KESİN HÜKÜM BİLDİRİLDİKTEN SONRA VEKİLİN VEKİLLİĞİ DÜŞER"

Ortada bir kesin hüküm var. AYM'deki sürecin nasıl işleyeceğini bilemiyoruz. Tedbir başvurusu yapılmış eski vekil tarafından AYM reddetmiş. Kesin hüküm Genel Kurula bildirildikten sonra vekilin vekilliği düşer. Daha ilerisi yasama faaliyetlerinin engellenmesine varmaz diye ümit ediyorum.

"BURADA BİR VEKİLİN VEKİLLİĞİNİN SONA ERMESİ SÖZ KONUSU"

1994'te yaşanan olaylara atıf yapılıyor. Hiçbir alakası yok. 1994'te bazı vekillerin dokunulmazlığı kaldırılmıştı, vekillikleri devam ediyordu. Burada bir vekilin vekilliğinin sona ermesi söz konusu.

AB'NİN TÜRKİYE KARARIYLA İLGİLİ

Onun detaylarını bilmiyorum. Zaten müzakereler devam ediyordu. Türkiye konusunda AB'nin, AP'nin yaptığı bir değerlendirme vardı Suriye üzerinden. Türkiye hakkında Türkiye'deki terör örgütlerinden, Avrupa'daki uzantılarından bilgi almak çok vahim, hatadır"