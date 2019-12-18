TBMM'de Melih Gökçek gerilimi

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bu yılki bütçeye isim bulmak gerekirse herhalde en uygun isim ‘çiğ köfte bütçesi’ olurdu. 17 yıl önce sınırlı sayıda çiğ köfteci varken, geldiğimiz noktada şehirlerde en çok açılan iş yeri çiğ köfteciler.” dedi.

Küçük esnaf kepenk kapatırken her sokakta çiğ köfteci açıldığını anlatan Ağbaba, “Çünkü fakirin fukaranın, asgari ücretlinin, yüzde 4 zam verdiğiniz memurun en ucuza karnını doyurduğu şey çiğ köfte. Dürümü 3 lira. Çiğ köfteci dükkanını AK Parti milletvekilleri ya da sizin çocuklarınız açmıyor, bunu biliyoruz. Sizin çocuklarınız özel memurluklarda, özel kurumlarda görev alırken çiğ köfteci dükkanlarını atanamayan öğretmenler, mühendisler ve üniversite mezunları açıyor.” ifadelerini kullandı.

“Sosyal medyada trollük yapan bir eski belediye başkanının yaptıklarından kendisinin bile utandığını” söyleyen Ağbaba, “Bu trol, kendini mıncıklamak için belediye kasasından aylığı 3 bin 800 liraya masöz tutuyor.” dedi.