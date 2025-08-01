  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Terörsüz Türkiye komisyonunun ilk toplantı tarihi belli oldu

Terörsüz Türkiye komisyonunun ilk toplantı tarihi belli oldu

Terörsüz Türkiye komisyonunun ilk toplantı tarihi belli oldu
Güncelleme:

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulacak komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü yapacak.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon, ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerini 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11.00'de, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya davet etti. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un komisyonu açılış konuşması sonrası siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri kısmına geçilecek. Bu toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek" denildi. Ayrıca AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, Yeni Yol Partisi, HÜDA-Par, Yeniden Refah Partisi, EMEP, DSP ve Demokrat Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu milletvekillerinin komisyon üyesi olarak toplantıya davet edildikleri belirtildi. 

DHA

text-ad
Etiketler TBMM terörsüz Türkiye komisyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trump'tan Türkiye'ye de ek gümrük vergisi! Trump'tan Türkiye'ye de ek gümrük vergisi! TÜRK-İŞ Başkanı Cumhurbaşkanlığı'ndaydı... Son zam teklifini açıkladı! TÜRK-İŞ Başkanı Cumhurbaşkanlığı'ndaydı... Son zam teklifini açıkladı! Bir zamanlar Yeşilçam'ın efsane ismiydi... Kalp ameliyatı olduktan sonra şizofreni teşhisi kondu... Bir zamanlar Yeşilçam'ın efsane ismiydi... Kalp ameliyatı olduktan sonra şizofreni teşhisi kondu... TSK'dan ihraç edilen teğmen Ebru teğmen işsiz kaldı... TSK'dan ihraç edilen teğmen Ebru teğmen işsiz kaldı... Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan ''Türkiyeli'' resti: ''le saçma kelime olur mu ?'' Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan ''Türkiyeli'' resti: ''le saçma kelime olur mu ?'' Bir boşanma aşamasındaki cani cinayeti daha! Bir kadınımız daha katledildi! Bir boşanma aşamasındaki cani cinayeti daha! Bir kadınımız daha katledildi! Kütahya'da peş peşe 3 deprem birden Kütahya'da peş peşe 3 deprem birden Bir polis memuru uyuyan eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Bir polis memuru uyuyan eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş'tan Solskjaer'den istifa sorusuna dikkat çeken yanıt UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş'tan Solskjaer'den istifa sorusuna dikkat çeken yanıt THY resmen ilan etti: Bu bagajlar artık kabine de uçak altına da alınmayacak! THY resmen ilan etti: Bu bagajlar artık kabine de uçak altına da alınmayacak!
Araç sahipleri, koşun depoları fulleyin! Hem benzine hem de motorine çifte zam geliyor! Araç sahipleri, koşun depoları fulleyin! Hem benzine hem de motorine çifte zam geliyor! Fenerbahçe'den geceyarısı 2 transfer birden! Fenerbahçe'den geceyarısı 2 transfer birden! Filenin Sultanı Ebrar Karakurt hiç kimsenin beklemediği bir adım atıp herkesi şaşırttı! Filenin Sultanı Ebrar Karakurt hiç kimsenin beklemediği bir adım atıp herkesi şaşırttı! Victor Osimhen imzayı attı, transferin maliyeti belli oldu! Victor Osimhen imzayı attı, transferin maliyeti belli oldu! Bakanlığın ifşa listesinden yine domuz eti çıktı: Listede yine yok yok! Bakanlığın ifşa listesinden yine domuz eti çıktı: Listede yine yok yok! Sapanca Gölü için tarihi karar: Göl için tüm musluklar kapanacak! Sapanca Gölü için tarihi karar: Göl için tüm musluklar kapanacak! Bir zamanlar cennetti... Yükselen kötü kokular acı gerçeği gözler önüne serdi Bir zamanlar cennetti... Yükselen kötü kokular acı gerçeği gözler önüne serdi Hakkarili 6 çocuk annesi bir kadın Devlet Desteği'ne başvurup kendi işinin patronu oldu! Hakkarili 6 çocuk annesi bir kadın Devlet Desteği'ne başvurup kendi işinin patronu oldu! Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış var! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış var!