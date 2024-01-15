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TİP'ten yerel seçimler için Gökhan Zan sürprizi

TİP'ten yerel seçimler için Gökhan Zan sürprizi
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Türkiye İşçi Partisi'nin İYİ Parti'den istifa eden eski milli futbolcu Gökhan Zan'a yerel seçimler için adaylık teklifi yaptığı iddia edildi.

TİP'ten Gökhan Zan sürprizi geldi. 6 Şubat depremlerinin ardından İYİ Parti'ye katılarak milletvekili adayı olan eski milli futbolcu, Meclis'e girememiş ve Aralık ayında partiden istifa etmişti.

Zan istifa kararının ardından yaptığı açıklamada "Siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylıların sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya bugünkü canlı yayınında Gökhan Zan'a programdaki açıklamalarının ardından partilerden telefon yağdığını ifade etti.

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Gökhan Zan'a adaylık teklifi gittiğini açıklayan Küçükkaya, "TİP Genel Başkanı aramış, 'Bizim Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olur musun?' diye." dedi.

İYİ PARTİ'DEN TELEFON

İYİ Parti cephesinden de telefon trafiği olduğunu iddia eden Küçükkaya "Daha sonra Meral Akşener aratmış. Kürşad Zorlu aramış. Hem sözleri için değerlendirmelerde bulunmuş. Hem de adaylık yoklaması yapmış" ifadelerine yer verdi.

 

Etiketler Gökhan Zan tip Türkiye işçi partisi
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