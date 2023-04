TRT'yi protesto eden Sinan Oğan yeni hedefini açıkladı

TRT Genel Müdürlüğü önünde TRT’nin yanlı yayın politikasını eleştiren ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, CNN Türk’ü de protesto edeceğini söyledi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, kendisine yönelik ambargo uyguladığını söylediği ve yanlı yayın politikasını eleştirdiği TRT’yi Genel Müdürlük binası önünde protesto etti. Sinan Oğan, bir sonraki protestosunu CNN Türk önünde yapacağını söyledi.

“ÇAKMA GOEBELSLERE BU ÜLKEYİ TESLİM ETMEYECEĞİZ”

Oğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hükumetin politikalarını yansıtmak için çalıştığını söyleyerek eleştirdi.

TRT yöneticilerinin baskı altında olduğunu söyleyen Sinan Oğan, “Biliyorum ki TRT’nin yöneticileri de baskı altında. O çakma Goebels her gün TRT’nin yetkililerini, müdürünü, müdürlerini arayıp baskı yapıyor. Artık çakma Goebelslere bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. İletişim Başkanlığı bundan sonra iktidarın muhalefete karşı trolller besleyen ordusu haline dönmeyecek. 24 Nisan’da Türkiye’ye karşı mücadele eden sözde soykırımcılara karşı ve bunun gibi Türkiye’nin hak ve çıkarlarını yurt dışında temsil etmek için mücadele edecek. İletişim Başkanlığı hükumetin politikalarını halka iletmek için kurulmuş bir başkanlık değil, devletin politikalarını Türk Milleti’ne ve yurt dışına uygun bir şekilde aktarmak için kurulmuştur” dedi.

“BEKLE CNN TÜRK GELİYORUZ”

TRT’den eşit yayıncılık beklediğini ifade eden Oğan, bir sonraki protesto eylemini de CNN Türk önünde yapacağını belirtti.

Oğan şunları söyledi:

“O sebeple TRT bize çok yer vermiyor. TRT biz buradayız. Sayın Genel Müdür biz buradayız. Bugün itibarıyla fazla istemiyorum, özgür ve eşit bir şekilde bize yayınlarınızda yer vermezseniz, muhabirleriniz bizim çalışmalarımızı takip etmezse söz veriyorum her gün gelip buradan yayın yapacağım. Sırada kim mi var? Sırada CNN Türk var. Bekle CNN Türk geliyoruz. Ekranlarınızı bize kapattınız ya geleceğiz sizin de ekranlarınıza biraz da halkın bizden beklentisine doğru orantılı olarak bu hakkımızı bu şekilde kullanacağız.”

ÖNCE RTÜK’Ü PROTESTO ETTİ SONRA BAŞKANLA GÖRÜŞTÜ

TRT Genel Müdürlüğü’nün önünden RTÜK’ün binasının önüne gelen Sinan Oğan burada RTÜK’ü protesto eden Sinan Oğan, eyleminin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahinle görüştü.

Sinan Oğan, RTÜK’ün adil yayın yaptırma görevini yerine getirmediğini belirterek RTÜK’ün görevini yerine getirmemeye devam etmesi durumunda taraftarlarıyla birlikte RTÜK önüne gelerek görevini hatırlatacağını söyledi.

Oğan şunları söyledi:

“Sizin Sinan Oğan’a karşı bir gareziniz mi var? Televizyonlara yetkinizi kullanarak neden Sinan Oğan’a yer verilmediğini söylemiyorsunuz? Allah’tan korkun be Allah’tan korkun! Alın göreviniz sizin televizyon kanallarının yayınlarını alıp önünüze koyup herkese eşit davranılmasını sağlamak değil mi? Neden görevinizi yapmıyorsunuz? Devleti televizyonu TRT neden bizim hiçbir çalışmamıza yer vermiyor? Daha önce geldik burada sayın Özdağla beraber sizi bir basın açıklamasıyla görevinizi yapmaya davet ettik. Siz görevinizi yapmıyorsunuz. RTÜK’ün görevi televizyonlara ceza kesmek değil. RTÜK’ün görevi televizyonlar karartmak değil sadece. Bakın sizin burada adil olmayan tutumunuzdan muzdarip olan televizyon kanalları da bugün burada mikrofonu bize uzatmış. Onların ekranını karartmasını biliyorsunuz da Sinan Oğan’a yer vermeyen kanallara en azından bir uyarı yapmayı bilmiyor musunuz? Bu ülkede adalet yok mu? Bu ülkede eşitlik yok mu? Neden Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı çalışmalarına yer vermiyorsunuz? Bu konuda ikinci defa sizi uyarıyorum: Eğer bu adaletsiz tutumunuza devam ederseniz, hukuk içerisinde bütün taraftarlarımı buraya yığacağım megafonla her gün size görevinizi hatırlatacağım. Her gün ama her gün.”

Ebubekir Şahin’in halkın vergileriyle maaşını almasına rağmen eşitlik görevini yerine getirmemesini eleştiren Oğan sözlerine şöyle devam etti:

“Değerli basın mensupları biz sizden kendimize ayrıcalık istemiyoruz. Biz toplum bizim söyleyeceğimiz vaatleri cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vaatlerimizi duysun istiyoruz. Belki duyacak hiç beğenmeyecek, belki duyacak bize oy vermeyecek ama duysun toplum. Biz vergi ödüyoruz. Sinan Oğan taraftarları da vergi ödüyor. Bizim vergimizle maaş alıp neden bize eşit davranmıyorsun sayın RTÜK Başkanı?

Ben bu duruma düştüğü için ülkem utanıyorum. Bir cumhurbaşkanı adayı olarak RTÜK’ün önüne gelip bu açıklamayı yapmaktan utanıyorum. Böyle bir ülkeyi biz hak etmiyoruz. Biz daha adil, daha demokratik kurumların olduğu bir ülkeyi hak ediyoruz.

Adalet herkese lazım olacak. Bir gün bu adalet RTÜK Başkanı’na da lazım olacak, Sinan Oğan’a da lazım olacak, TRT Genel Müdürü’ne de lazım olacak, Demirören Medya Grubu’na da lazım olacak. Günü geldiğinde işleteceğiz ve herkes günü geldiğinde adaletten nasibini alacak.”