Tunç Soyer İYİ Parti'den gelen tepkiyi böyle yanıtladı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nın kendisinin adaylığını eleştirmesine yanıt verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara'dan kente döndü.

Adnan Menderes Havalimanı'nda eşi Neptün Soyer, çok sayıda CHP'li ve kalabalık bir grup tarafından karşılanan Soyer'e, Tüm Yerel-Sen üyeleri bir somun ekmeğin yarısını vererek, emekçilerin kendisi ile ekmeğini bölüştüğünü söyledi.

İYİ Parti'den CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'e tepki

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, “Çok heyecan verici, yepyeni bir şey yaratacağız, toplumda biriken muazzam bir enerji ve var bunu çok doğru yerlere taşıyacağız.” dedi.

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklamasının ardından geldiği Adnan Menderes Havalimanında, kendisini karşılamaya gelen gruba teşekkür etti.

Gördüğü heyecan karşısında yorgunluk hissetmediğini dile getiren Soyer, “Çok heyecan verici, yepyeni bir şey yaratacağız, toplumda biriken muazzam bir enerji var. Bunu çok doğru yerlere taşıyacağız.” diye konuştu.

İYİ Parti’nin “tepkiyle karşılandı” açıklaması

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar’ın, “Soyer’in aday gösterilmesi parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır” açıklamasını sorulması üzerine ise Soyer, “O, iki Genel Merkezin aralarında yapacakları bir çalışma, benimle ilgili bir şey değil. Genel Başkanlar değerlendirecek.” ifadesini kullandı.