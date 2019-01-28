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  4. 28 Ocak 2019 14:09

İYİ Parti'den CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'e tepki

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Tunç Soyer'i göstermesinin ardından yaptığı açıklamada çok sert ifadeler kullandı.

İYİ Parti'den CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'e tepki
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İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Tunç Soyer'i göstermesinin ardından yaptığı açıklamada, "CHP Parti Meclisi'nde Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte, parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır" denildi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı olarak açıklanan Tunç Soyer için İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İzmir İYİ Parti olarak CHP PM'nin kararını parti hiyerarşisi gereği ve teşkilat disiplinimizin sonucu olarak saygı ile karşılıyoruz. İzmir sorunlarını birlikte yaşadığımız ve birlikte aşacağımız bir kenttir. Bu gerçekten yola çıkılarak, bir işbirliğine gidilmiştir. İzmir, iktidar partisinin 17 yıldır hayalinde ve rüyasında olan bir kenttir. Bu bilinçten hareketle, aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak ve aynı zamanda toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz iken, son CHP PM'de Sayın Soyer’in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazıBNÖ teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır."

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CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den ilk açıklamaCHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den ilk açıklama

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