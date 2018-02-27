Türkiye'den Salih Müslüm hakkında peş peşe açıklama

Terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'da serbest bırakılması kararına Türkiye'den ilk tepki geldi.

Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ şunları söyledi:

"ÇEKYA İLE İLİŞKİLERİ ETKİLEYECEK"

"Verilen karar uluslararası hukuka aykırıdır, terörle mücadele konusunda ortaya konulan ortak iradeye de aykırı bir karardır. Bu karar Türkiye-Çekya ilişkilerini olumsuz etkileyecek bir karardır. Gerekçeli karara bakacağız ama bir terör örgütü içinde etkin faaliyette bulunan bir teröristbaşı serbest bırakıldı. Bütün dünya ve Çeyda da biliyor ki, PYD, PKK ve DEAŞ gibi örgütler terör örgütleridir; bu karar teröre net bir destek kararı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI TERÖR FAALİYETLERİNE DESTEK KARARI"

Bu tür kararlar hukukla izah edilemeyecek çok net siyasal kararlardır. Türkiye'ye karşı yapılan terör faaliyetlerine destek kararıdır. Bizim için de şaşırtıcı bir karar değildir. Çünkü AB üyesi ülkelerin bu konuda Türkiye'ye bakışları ve Türkiye aleyhine terör faaliyeti sürdürenlere yaklaşımları ortadadır. Hukuka uyulsaydı iade edilmek üzere geçici tutuklanmasına karar verilirdi. Hukuk var ama hukuka uyan yok.

Terör örgütlerinin öldürdükleri Türk vatandaşı olursa ya da Müslüman olursa o zaman onları öldürenler terör örgütü sayılmıyor mu? Bir örgütün terör örgütü olarak kabul edilebilmesi için ille de AB üyesi ülkelerin ya da ABD'nin vatandaşlarından herhangi birine zarar vermesi şart mıdır?"

GÜL: ASLA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kararla ilgili olarak şunları kaydetti: "Tutuklama kararı çıkması gerekiyordu ancak siyasi gerekçelerle tutuklama kararı çıkmadı. Bu konunun takipçisi olacağız, asla kabul edilebilir değil. Hukuki değildir ve terörle mücadele anlamında da kabul edilebilecek değildir. Bugün terörle mücadele yapan Türkiye, mahkemenin vermiş olduğu bir karar gerekçesiyle uluslararası hukuk neticesinde işlemler yapılması gerekirken hemen serbest bırakılmıştır. Teröristlere karşı hukuki mücadele devam edecek. Gerekli bakanlıklarımız da girişimleri yapıyor. Muhataplarımızdan bu hatayı telafi etmelerini bekliyoruz. INTERPOL, Türkiye'nin bazı taleplerini dikkate almıyor. Bu husus siyasi bir mesele değildir."

ÇAVUŞOĞLU: SKANDAL KARAR

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da "Çekya'nın bu kararı, hukuku ayaklar altına alan skandal bir karardır. Türkiye'nin gönderdiği dosyalar hiçbir şekilde nazara alınmadan verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum" açıklaması yaptı.

Salih Müslüm serbest bırakıldı