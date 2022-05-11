Ümit Özdağ hakkındaki suç duyurusu sonrası resti çekti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından hakkındaki suç duyurusu sonrası yaptığı ilk açıklama çok sert oldu.

Türkiye'deki sığınmacı sorunuyla ilgili tek başına kamuoyu yaratmayı başaran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÖZDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

Zafer Partisi lideri Özdağ'ın suç duyurusuna ilk açıklaması "Türk vatanını ve Türk Milleti'nin hakkını savunmakla suçlayabilir ve dahi mahkum edebilirsiniz. Buna rağmen örtülü istilaya direneceğiz. Ama siz bağımsız yargı önünde vatana ihanetten yargılanacaksınız! Türk Milleti'nin vicdanında ise çoktan mahkum oldunuz" şeklinde oldu.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı'nın suç duyurusuna dair dilekçede, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaların yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verildi.

Başvuruda sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtildi.

Özdağ'ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulan dilekçelerde, "Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır." değerlendirmesine yer verildi. Dilekçelerde, Ümit Özdağ hakkında, savcılık makamınca resen tespit edilecek suçlardan dava açılması talebinde bulunuldu.