Ümit Özdağ: ''Umarım Türkiye halkı bu sefer doğru tercihi yapar''

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Ankara'da oyunu kullandı. Özdağ, "21 yıllık yorgun yönetimden sonra Türkiye yeni bir yönetimle yola devam etme şansını bulur. Seçimlerde bunun için Türk halkının iradesini gösterdiği anlar ve umarım yine Türk halkı bu anı doğru değerlendirir, doğru tercihi yapar" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

4003 no'lu sandıkta oyunu kullanan Özdağ, zarfını sandığa attıktan sonra şu açıklamayı yaptı:

"Hayırlı uğurlu olsun. Kısa zamanda sonuçları öğreneceğiz ve Türkiye, yoluna devam edecek. Türk halkı demokratik hakkını 14 gün içinde iki kez ortaya koyacak ve netice itibarıyla ülkemiz bu seçimden sonuç ne olursa olsun bir başka zorlu sürecin içerisine girecek. Kim cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin çok ağır sorunları üstlenecek bir yönetimle yola devam edeceğiz. Dileriz ve Zafer Partisi olarak bunun mücadelesini verdik. 21 yıllık yorgun yönetimden sonra Türkiye yeni bir yönetimle yola devam etme şansını bulur. Seçimlerde bunun için Türk halkının iradesini gösterdiği anlar ve umarım yine Türk halkı bu anı doğru değerlendirir, doğru tercihi yapar. Her zaman doğru tercihi yapmıyoruz inşallah bu sefer yaparız."