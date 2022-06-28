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Ümit Özdağ'dan 5'li yeni ittifak iddiasına yanıt

Ümit Özdağ'dan 5'li yeni ittifak iddiasına yanıt

Zafer Partisi'nin başında olduğu yeni bir ittifak kurulacağı iddialarına Ümit Özdağ'dan yanıt geldi.

Zafer Partisi'nin merkezinde olduğu 5 partinin bir araya gelerek yeni seçim ittifakı oluşturacağı iddiası gündeme geldi.

Sosyal medyada ve siyaset kulislerinde, Zafer Partisi'nin yanı sıra yeni seçim ittifakında Muharrem İnce’nin lideri olduğu Memleket Parti’nin de yer alacağı ne sürüldü.

Odatv’den Uğur Can Biçer’e konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iddiaları yalanladı. 

Ümit Özdağ yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey yok. İttifak hazırlığı içinde de değilim" dedi.

NE OLMUŞTU?
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni bir ittifak geliyor. Zafer Partisi'nin merkezinde olduğu bu yeni ittifakta şimdilik 5 parti var. Hayırlı olsun" ifadelerine yer vermişti.

Etiketler ümit özdağ 5'li ittifak
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