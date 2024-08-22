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Ümit Özdağ'dan Bartholomeos'u ''ekümenik'' ilan eden Zelenskiy'e çok ağır tepki

Ümit Özdağ'dan Bartholomeos'u ''ekümenik'' ilan eden Zelenskiy'e çok ağır tepki
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesi Patriği I. Bartholomeos’u Lozan Anlaşması'na aykırı olarak ‘ekümenik patrik’ olarak nitelendirmesinin ardından bir tepki de Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, Zelenskiy'e "Türkiye’nin egemenlik haklarına açıkça saldırdı" şeklinde seslendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos'u 'ekümenik patrik' olarak tanımlaması Türkiye'de büyük tepki çekti. Zelenskiy'in bu ifadesi, Lozan Anlaşması'na aykırı ve Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal eden bir söylem olarak değerlendirildi.

Bir diğer sert tepki ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, Zelenskiy'in Türkiye'nin iç işlerine karıştığını belirterek, "Ukrayna’yı ateşe atan bu profesyonel komedyen Ortodoks dünyasını dizayn ediyor, fıkra bu kadar" dedi. Zelenskiy'i Türkiye'nin egemenliğine açıkça saldırmakla suçlayan Özdağ, bu söylemlerin Türkiye-Ukrayna ilişkilerine de zarar verdiğini ifade ederek şunları söyledi:

Etiketler ekümenik ekümenik patrik patrik Türkiye’nin egemenlik hakları zafer partisi Ümit Özdağ Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Zelenskiy
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