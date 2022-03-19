Ünlü anketçi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanmanın formülünü açıkladı

Metropoll Araştırma kurucusu Özer Sencar, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanması için tek bir yolun olduğunu belirterek, Millet İttifakı'nın ilk turda kazanmasının formülünü verdi. turda kazanmasının formülünü verdi.

Metropoll Araştırma kurucusu Özer Sencar, Halk TV’de katıldığı programda siyasi gündem ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Seçim yasası değişikliği ile ilgili konuşan Sencar, iktidarın oy gücü bakımından şuan en zayıf döneminde olduğunu ifade etti.

İktidarın bu şekilde seçime girecek olması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimini de parlamento seçimini de kaybedecek durumda olduğunu söyleyen Sencar, şunları söyledi:

“İktidar bunu görüyor. Oyunu arttıramayacağına göre seçim yasasında ufak tefek değişikliklerle -ki buradaki değişiklikler ufak tefek sayılamaz- avantajlı hale getirmeye çalışıyor. Seçim kanunu ile oynamak bir defaya mahsus iktidarların işine yarasa da eğer muhalefet konuyu çok iyi algılar ve ona göre davranabilirse seçim kanununda yapılacak değişiklikler muhalefete iktidardan daha çok yarar.

Yani bunu şöyle düşünmek lazım. Bu bir satranç oyunudur. İktidar bir hamle yaptı. Muhalefetinde bu hamleye karşı en doğru hamleyi yapıp mat olmama gibi bir sorumluluğu var. Benim kanaatim muhalefet liderleri özveride bulunabilirlerse hem Cumhurbaşkanlığı'nı hem de parlamentoyu kazanabilirler.”

MUHALEFET DOĞRU ADAYLA İLK TURDA CUMHURBAŞKANLIĞINI KAZANABİLİR

Seçim yasası değişikliğinin Cumhurbaşkanı seçimiyle bir ilişkisi yok. Bugünkü kamuoyu ölçümlerine göre, muhalefet eğer uygun bir adayla çıkarsa çok rahat bir şekilde Cumhurbaşkanlığını alabilir. Hatta ilk turda bile alabilir. Ancak birinci turda böyle bir seçimi kazanmak için muhalefet adayının seçim zamanı yapılacak anketlerde Erdoğan'dan on puan önde olması gerekir.