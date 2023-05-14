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Ünlü anketçiden ilk seçim sonuçları için dikkat çeken yorum

Ünlü anketçiden ilk seçim sonuçları için dikkat çeken yorum
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Araştırmacı Bekir Ağırdır, cumhurbaşkanlığı seçiminde açıklanan ilk veriler sonrası dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Türkiye'nin kaderini şekillendireceği belirtilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde sandıklardan sonuçlar gelmeye başladı. Her seçimde olduğu gibi Anadolu Ajansı'nın (AA) verileri bir kez daha tartışma konusu oldu.

Araştırmacı Bekir Ağırdır, FOX TV'de yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Buradan bir mana çıkmaz. Bu memleketin insanları seçmen hakkını kullanmak açısından müthiş. Aylardır ‘Bu mu olur’, ‘şu olur’ gibi bir sürü hikaye anlatıldı hiçbir şey olmadı. Henüz yorum yapmak, endişelenmek, hile mi yapılıyor diye kaygılanmak için çok erken. Açılan sandık oranı yüzde 40’lara geldiği seviyede konuşmak lazım. Anlamlar biçmek için henüz çok erken. Saat 20.00’dan itibaren bakmak lazım. Hangi aday 27 milyona ulaşıyorsa seçim ilk turda bitecek."

Etiketler bekir ağırdır yorum anket sonuç
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