Ünlü şarkıcı Zafer Partisi'ne katıldı
Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Zafer Partisi’ne katıldığını duyurdu.
Şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından Zafer Partisi'ne katıldığını duyurdu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kahvaltıda bir araya gelen Yeşim Salkım, beraber çekildikleri fotoğrafı paylaşarak “Sayın Başkanımızla pazar kahvaltısı" dedi.
Salkım, ikinci paylaşımında ise Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Kaptan ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve “Bugün için teşekkürler, birlikten güç doğar” ifadelerini kullandı.
Salkım bir kullanıcının “Yeşim hanım hoşgeldiniz” paylaşımına da “Hoşbuldum” yanıtı verdi.
Sayın Başkanımızla pazar kahvaltısı @umitozdag @zaferpartisi 🇹🇷 pic.twitter.com/rdqPLMxVbo— Yesim Salkım (@yesimsalkim) November 26, 2023
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