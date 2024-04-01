Üsküdar da AK Parti'den CHP'ye geçti

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar'da başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Sinem Dedetaş "Şu an sonuç değişecek gibi değil. Açık ara aldık. Kazandık" dedi.

Seçime giden süreçte İstanbul'da kritik ilçelerin başında sayılan Üsküdar, yıllar sonra el değiştirdi, belediye AK Parti'den CHP'ye geçti.

Resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan farkla birinci çıkarak Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, ilk açıklamasında şu an oyların yüzde 90'ının sayıldığını belirterek "Şu an sonuç değişecek gibi değil. Açık ara aldık. Kazandık" dedi.

İlçede saat 23.48 itibariyle Anadolu Ajansı (AA) ve ANKA verileri şöyle:

AA - CHP: Yüzde 49.41, AKP (Hilmi Türkmen): Yüzde 45.38

ANKA - CHP: Yüzde 52.38, AKP: Yüzde 44.2