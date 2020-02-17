Vakıflar'a 3 aylık borcu ola kiracılar tahliye edilecek

AK Parti'nin yeni Torba Yasa teklifine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlarda bulunan kiracıların 3 ay ve daha fazla kira borcu varsa valilikler tarafından 15 gün içinde tahliye işlemi gerçekleştirilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'e verecekleri yeni torba yasa teklifinin içerine dair gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yasa teklifine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlarda bulunan kiracıların 3 ay ve daha fazla kira borcu varsa valilikler tarafından 15 gün içinde tahliye işlemi gerçekleştirilecek. Muş aynı zamanda vatandaşların üye oldukları dernekleri devlete bildirme zorunluluğu getirileceğini de bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne borcu olan kiracılara çağrı

Muş, “Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ihalelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasını bu düzenlemeyle birlikte getirmiş olacağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün biriken hayli alacağı söz konusu. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindeki taşınmazlarda 3 ve daha fazla birikmiş kira borcu olanlara 3 ay süre veriyoruz. Bu süre içinde borçların ödenmesini talep ediyoruz. Bu süre içerisinde bunlar ödenmezse 15 gün içinde valiliklerce tahliyelerin sağlanması öngörülüyor. Yapı onarım Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan taşınmazlarla ilgili yapım-onarım ihaleleri karşılığında kira sözleşmesi yapılan yerlerde alınan teminatlara ilave olarak 6 aylık kira teminatı alınmasını öngörüyor kanun. Kira sözleşmesi süresince en fazla 3 kira ödenmemesi durumunda tahliye sağlanacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki kiracılara, borçlarını ödeme çağrısında bulunuyoruz. Üç aylık süreç içinde borçlarını ödesinler. Vakıflar bize emanet." dedi.

Dernek üyelikleri bildirilecek

Muş, "Derneklere üye olma ve üyelikten ayrılmayla alakalı bildirilmesini zorunlu hale getiriyoruz.Vatandaşlarımız e-devlet üzerinden hangi derneğe üye olduklarını, ayrıldıklarını takip edebilme imkanına sahip olacaklar. İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçlara alıyoruz, BTK Başkanlığı’na bunları desen kapatma yetkisini bu düzenlemeye getireceğiz." diye konuştu.

Silah satışlarına düzenleme

Muş, "Tabanca ve tüfekleri faaliyet izni olmadan veya mevzuata aykırı üretenlere verilen 1 yıldan. 3 yıla kadar hapis cezası vardı, bunu üç yıldan beş yıla kadar çıkarılmasını teklif ediyoruz. Ateşli silahlarla ilgili satın alma belgesi olmayanlara satış yapanlara yönelik 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası yaptırımı getirmiş olacağız. Satıcılık belgesi olmadan satış yapanlara ya da ihraç kaydıyla üretilmiş silahlar yurt içi piyasaya sürenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiriliyor. Ateşli silahlara yönelik ticari reklam ve tanıtımı yapılmasına idari para cezası geliyor. Yani televizyon, yazılı- görsel basın veya internetten yayınlanmasına yaptırım uygulayacağız. Bir ulusal kanalda bu silahların tanıtımı yapıldığında o kanala 419 bin 126 lira, yerel bir televizyonsa 20 bin 953 lira, ulusal süreli yayınsa 209 bin 563 lira, yerel bir yayınsa 10 bin 476 lira, ulusal radyo ise 104 bin 780 bin lira, yerel bir radyo ise 10 bin 475 lira, internet mecralarında 104 bin 781 lira, SMS’li tanıtıma 52 bin 382 lira idari para cezalarını kanun teklifimiz öngörüyor." ifadesini kullandı.

Muş açıklamasını şöyle sürdürdü.

Buradaki düzenlemelerin diğer kanun düzenlemelerinde olduğu gibi Meclis’imizden ümidimiz hızlı bir şekilde yasalaşmasının sağlanmasıdır.

Darbe söylentileri

Yeniden darbe olacağına ilişkin söylentileri hangi mihraklar tarafından, ne şekilde çıkarıldığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, bunu deneyenler 15 Temmuz’da gereken cevabı almıştır, yine cevabını alacaktır. Türkiye ne zaman istikametini büyümeden yana olduğunda, Türkiye ivme kazandığında bu tip söylemler, girişimlerle karşılaşabiliyoruz. Hiçbir şekilde milletten aldığımız iradeyi başka şekilde devretme niyetimiz yoktur. Milletimiz bize görevde kalma yetkisini verdiği müddetçe ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunu planlayanların da akıllarını başlarına almalarını tavsiye ederim. Milletimiz 15 Temmuz’da nasıl cevabını verdiyse yine verir. Türkiye’nin ekonomik büyümesi bu yıl inşallah yüzde 5’i aşacak, veriler bunu gösteriyor. Türkiye yolundan ayrılmayacaktır.

İyi Parti’de istifalar

İyi Parti’den istifa eden İsmail Ok, burada HDP’li ile iş birliğine vurgu yapmış. Biz bunu yerel seçimlerden önce ifade etmiştik. CHP bir taraftan İyi Parti ile resmî bir ittifak yapmışken bir yandan da HDP ile ittifak içeresindeydi. Bunlar yalanlanmıştı ama geldiğimiz noktada bunlar net bir şekilde görülüyor. İyi Parti içinde bu konuda hassasiyeti olan milletvekilleri buna tepki göstermekte. HDP işi öyle bir noktaya getirdi ki PKK’ya PKK demekten vazgeçtiler, silahlı Kürt muhalif grubu demeye başladılar.

CHP, HDP ile olan iş birliği için herhangi bir geri adım atmıyor, iş birliğini sürdürmek istiyor. Biz bunu çok daha önce dile getirmişti. Biz dile getirdiğimizde karşılaştığımız tablo hakaretti.