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Veysel Tiryaki bakan yardımcılığından istifa ettiğini açıkladı

Veysel Tiryaki bakan yardımcılığından istifa ettiğini açıkladı
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Eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden "Cebimizde 'altın' tecrübeler, yüreğimizde hizmet sevdasıyla kentimize yeni eserler kazandırmak, hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak için yeni bir yola çıkıyoruz" diyerek istifa etti.

Veysel Tiryaki, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında, "Cebimizde 'altın' tecrübeler, yüreğimizde hizmet sevdasıyla kentimize yeni eserler kazandırmak, hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak için yeni bir yola çıkıyoruz" ifadelerini kullanan Tiryaki, Bakan Yardımcılığı görevinden bu nedenle ayrıldığını belirtti.

Tiryaki, başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere beraber çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Niyet hayır, akıbet hayır olur inşallah. Rabbim mahcup etmesin" dedi.

Etiketler veysel tiryaki altındağ belediye başkan
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