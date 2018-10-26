Vize isteyen Türklere skandal soru: Fahişe mi olacaksınız ?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ABD’nin vize almak isteyen Türkiye vatandaşlarına sorduğu soruları gündeme getirdi. Sorulardan birisinin “ABD’de fahişelik veya kanun dışı ticarileştirilmiş ahlak suçlarına iştirak etmek için mi geliyorsunu veya son 10 yıl içinde fahişelik veya fahişe tedarik etme faaliyetlerinde bulundunuz mu?” olduğu ifade edildi.

CHP’li Tekin, ABD’nin sorduğu soruları şu ifadelerle yorumladı:

"Bu sorular inanılır gibi değil. Çok onur kırıcı, şiddetle kınıyorum. Dışişleri Bakanlığı derhal müdahale etmeli. Ne yazık ki bizi son dönemlerde yaşananlara bakarak üçüncü sınıf bir ülke olarak görüyorlar.”

ABD’nin sorduğu bazı sorular şöyle:

Daha önce yarı askeri bir birliğin, örgütün, gerillanın direnişçi veya isyancı grubun üyesi oldunuz mu?

Nükleer, biyolojik silahlar üzerinde eğitim gördünüz mü?

Kara para akladınız mı?

İşkence yaptınız mı?



