Yeni bir ittifak mı doğuyor? İnce'den Akşener'e yeşil ışık

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce yaşanan gelişmeler sonrası, “Yeni ittifaklar kurulmalıdır. Ben razıyım. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Meral Akşener de Başbakan olsun.” ifadelerini kullandı.

Genel İdare Kurulu üyeleriyle yaptıkları toplantı sonrası dayatma içerisinde olduklarını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masadan ayrıldığını açıklamıştı. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyeceğiz. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için devşirme bir siyasetin 'hınk' deyicisi olmayacaktır. Ben ve arkadaşlarım ülkemizin 20 yılını harap eden zihniyetin karşısında aynı kararlılıkla duruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ BİR İTTİFAK MI DOĞUYOR?

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in rest çekmesinden sonra Zafer Partisi ve Memleket Partisi arasında ittifak olur mu iddiaları da ortaya atılmaya başlandı.

MEMLEKET PARTİSİ'NDEN AKŞENER'E YEŞİL IŞIK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir TV programında yer alan "Akşener'le bir araya gelir misiniz" sorusuna Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den yanıt geldi. İnce, "Yeni ittifaklar kurulmalıdır. Ben razıyım. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Meral Akşener de Başbakan olsun." ifadelerini kullandı.