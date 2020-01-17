Yeni infaz düzenlemesi hazır! Cezalara yüzde 50 indirim geliyor!

Habertürk televizyonundan Fevzi Çakır’ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne giden düzenlemede dikkat çeken başlıklar yer aldı.
İşte yeni infaz düzenlemesinden satır başları:
* Kadın ve yaşlılara evde infaz, doğumda ise 1.5 yıl erteleme.
* Altı ay hapis öngören ceza, hafta sonu ya da gece evde çekilebilecek.
* Cinsel suç, uyuşturucu, örgütlü suç, terör, mükerres suçlar ise kapsam dışı olacak.
* Cezanın yarısı cezaevinde geçirilecek.
* Ceza infazının 5’te 1’i denetimli serbestlikle geçecek.
* Bir ay hapis cezası alındığında bile belirli bir süre cezaevinde geçirilecek.
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