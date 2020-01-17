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YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ HAZIR! CEZALARA YÜZDE 50 İNDİRİM GELİYOR!
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  4. 17 Ocak 2020 17:30

Yeni infaz düzenlemesi hazır! Cezalara yüzde 50 indirim geliyor!

İlk olarak MHP lideri Bahçeli'nin dile getirdiği, AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı yeni infaz düzenlemesi taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. İşte yeni infaz düzenlmesinin ayrıntıları...

Yeni infaz düzenlemesi hazır! Cezalara yüzde 50 indirim geliyor!
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Habertürk televizyonundan Fevzi Çakır’ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne giden düzenlemede dikkat çeken başlıklar yer aldı.

İşte yeni infaz düzenlemesinden satır başları:

* Kadın ve yaşlılara evde infaz, doğumda ise 1.5 yıl erteleme.

* Altı ay hapis öngören ceza, hafta sonu ya da gece evde çekilebilecek.

* Cinsel suç, uyuşturucu, örgütlü suç, terör, mükerres suçlar ise kapsam dışı olacak.

* Cezanın yarısı cezaevinde geçirilecek.

* Ceza infazının 5’te 1’i denetimli serbestlikle geçecek.

* Bir ay hapis cezası alındığında bile belirli bir süre cezaevinde geçirilecek.
 

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