Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa

Yeniden Refah Partisi Türkoğlu İlçe Başkanı Celalettin Kaplan ve yönetimi, istifa ettiklerini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Türkoğlu İlçe Başkanı Kaplan, bugün yapılan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Aydoğar ve Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca'nın da katıldığı ilçe divan kurulunda istifa ettiğini açıklarken bazı partililer de istifa ettiklerini açıkladı.



Yeniden Refah Partisi'nin kurulmasının ardından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurucu ilçe başkanı olarak başladığı görevini 6 yıldır sürdüren Kaplan, Şubat ayında yapılan kongrede güven tazeleyerek yeni yönetimini oluşturmuştu.

İHA