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  4. 02 Haziran 2017 14:08

Yıldırım ile Destici arasında sürpriz ''bedelli'' görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. İkili arasında dikkat çeken bir bedelli sohbeti yaşandı.

Yıldırım ile Destici arasında sürpriz ''bedelli'' görüşmesi
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Başbakanlık Konutu’nda gerçekleşen görüşmede Destici, Başbakan Yıldırım’a uyum yasaları çalışmasına ilişkin barajın kaldırılması, ön seçimle adayların belirlenmesi, her partinin kendi amblemiyle katılacağı seçim ittifaklarının yapılabilmesi konularında önerilerini iletti. Destici’nin Yüksekova ve Cizre’nin il olmasını desteklediği ancak Hakkari ve Şırnak’ın da il olarak kalmasını istediği belirtildi.

Bedelli sohbeti

Görüşmede Destici bedelli askerlik ile ilgili de dikkat çeken bir çıkış yaptı. Buna karşı olduklarını ancak bedelli askerliğin çıkması durumunda elde edilen gelirin SMA hastalarına aktarılması talebini de iletti. Destici, gazetecilerin “Bedelli askerlik gündemde mi?” sorusuna, “Milyonların talebi var, SMA hastaları ile ilgili böyle bir teklifte bulunduk. Geçmişte 1-2 defa çıktı. Savunma Sanayi’nin de kaynağa ihtiyacı var. İki kesim arasında paylaştırılabilir” derken, “Bedelli konusunda başbakan bir adım atılacağını söyledi mi?” sorusuna da Destici, “Ben o konuda iyimser olduğunu gördüm. SMA hastalarına verilmesi konusunda” yanıtı vermesi dikkat çekti.

 

 

AA

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