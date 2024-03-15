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YRP'nin AK Parti'den istediği belediye sayısı belli oldu

YRP'nin AK Parti'den istediği belediye sayısı belli oldu
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, yerel seçimler için AK Parti ile yaptıkları pazarlıklarda 2 büyükşehir, 2 il ve 35 ilçe belediyesi istediklerini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanvekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Doğan Aydal, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada yerel seçim öncesi yürütülen pazarlıklarda AK Parti'den kaç belediye istediklerini açıkladı.

Aydal, YRP'nin Kocaeli, Sakarya, Kütahya ve Bilecek belediyelerini ve 35 ilçe belediyesi istediklerini ifade etti. 

AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı belediyeleri hatırlatan Aydal, Yeniden Refah'ın da oy oranı doğrultusunda talepleri olduğunu söyledi ve "İki büyükşehir isteriz, Kocaeli ve Sakarya dedik. İki de il istedik, Kütahya ve Bilecik" dedi.

'AK PARTİ BİZ OLMADAN 76 İLÇEYİ KAZANAMAZ'

AK Parti'nin, YRP olmadan 76 ilçeyi kazanamayacağını, bunlardan da 35'ini istediklerini anlatan Aydal, AK Parti'den Ali İhsan Yavuz'un da görüşmeleri not ettiğini ancak ikinci toplantıda işlerin değiştiğini söyledi. Aydal, ikinci toplantıdan itibaren AK Parti heyetinin kendilerine 'Biz size belediye meclis üyelikleri verelim' teklifiyle geldiğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, YRP'nin kendilerinden 100 belediye talep ettiğini söylemişti.

 

Etiketler ak parti yrp kaç belediye belediye pazarlığı
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