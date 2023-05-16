YSK itirazları sonucu HÜDA-PAR bir vekilini kaybetti
YSK'nın yayınladığı sandık sonuçlarına yapılan itirazlar sonucunda Mersin'de HÜDA-PAR'lı ismin kazandığı bir vekillik İYİ Parti'ye geçti.
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sandık sonuç tutanakları YSK tarafından açıklandı. YSK'nın verileri açıklaması sonrası büyük usulsüzler ortaya çıktı. Yurttaş usulsüzlükleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
İTİRAZLAR SONUÇ VERDİ
İYİ Partili Mehmet Aslan yaptığı paylaşımlara göre, Mersin'de İYİ Parti'nin sandık sonuçlarına yönelik itirazları sonucunda AKP listelerinden milletvekili seçilen HÜDA-PAR'lı isim vekilliği kaybetti.
İYİ Parti böylece Mersin'den ikinci vekilini çıkardı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol