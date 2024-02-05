Zafer Partisi'nin Ankara adayı belli oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Ankara adayının Bartu Soral olduğunu duyurdu.

Ümit Özdağ, Ulus'taki 1'inci TBMM binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi) önünde yaptığı açıklamada, Zafer Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını tanıttı.

Özdağ, Ankara'yı tekrar canlandıracak, 21'inci yüzyıla taşıyacak bir belediyecilik anlayışıyla ABB'nin yönetilmesini hedeflediklerini belirterek, "Sizlerin ve Ankaralıların huzuruna Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak Bartu Soral beyi getirdik. Bartu Bey, deneyimli bir ekonomist. Kalkınma ekonomisi konusunda birçok ülkenin kalkınma programlarını yönetmiş bir kalkınma iktisatçısı, proje insanı olarak Zafer Partisi'nin siyasi vizyonunu en iyi temsil eden kişilerden birisi. Uzun mesleki yaşamı içerisinde sahip olduğu deneyimleri Ankara'nın daha iyi yönetilmesi, ekonomik cazibe merkezi olması ve uluslararası piyasaları gayet yakından bilmesi ve iyi tanıması neticesinde Ankara'ya verimli kaynakları da aktarabilecek projeler dosyasıyla seçimlere doğru yürüyor" dedi.

Ankaralıları Bartu Soral'a oy vermeye davet eden Özdağ, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'sını 21'inci yüzyılına taşımak, modern proje yönetimi ve anlayışıyla yönetilmesini sağlamak için Bartu Soral'ı desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

'ANKARA'NIN KONUT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ'

Bartu Soral da "Burada, 1'inci Meclis'in önündeyiz, Kuvayımilliye’nin kalbindeyiz, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yerdeyiz. O inançla buradayız. Ankara'mız o günlerde bir şehir ve bölge planıyla gelişmeye başladı ama ne yazık ki devamında şehir ve bölge planlaması nedir, ulaşım nasıl rahatlatılır, insanların konut sorunu nasıl çözülebilir; bunu unuttuk. Bugün Ankaralı, büyük bir trafik sorunuyla, büyük bir konut sorunuyla karşı karşıya. Ankaralıların takdiri olursa başkan olduğumuzda öncelikli olarak Ankara'nın konut sorununu, kira sorununu, ev fiyatlarını planlı şekilde çözeceğiz. İkinci olarak yarım saatlik yolu 1,5 saatte gitmeyeceğiz. Yapacağımız çok şey var. İlerleyen günlerde bunları açıklayacağız. İnşallah güzel olacak, iyi olacak" dedi.

BARTU SORAL KİMDİR?

1970 yılında Ankara’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Ankara Anadolu Lisesinde tamamladı. Kanada Saint Mary’s Üniversitesi İşletme Fakültesinden Finans alanında lisans; Kanada Dalhousie Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Kalkınma Ekonomisi alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen, kalkınma ekonomisi ve finansal piyasalar üstüne uzmanlaşan Bartu Soral, ulusal ve uluslararası bir çok yayının yanı sıra, yurt içi ve yurt dışında bir çok konferans ve panelde tebliğ sundu. Dünyadaki ve Türkiye’deki bankacılık krizlerini incelediği kitabı; 2008 yılında basıldı ve dünyanın birçok ülkesinde satışa sunuldu. Bunun dışında ekonomi alanında beş kitabı daha bulunan Soral’ın son kitabı ''Tünelin Sonu Kriz, Yeniden Kalkınma Zamanı'' 2015 yılında okuyucusuyla buluştu.

İş yaşamına özel sektörde başlayan Soral, Polat Holding ve Koç Holding bünyesinde görev aldı. 2003 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ye katılan Soral, 2005 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Program Müdürlüğü görevine yükseldi. Birleşmiş Milletlerdeki görevi süresince, gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı sorunların çözümü için uygulanması gereken politikalar, küresel finansal sistem, bankacılık ve Türkiye’nin kalkınma stratejileri üstüne çalışmalar yaptı.

UNDP’yi temsilen Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IFAD, OECD gibi uluslararası kuruluşlarla Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili bakanlıkları ve kurumları arasındaki borçlanma ve proje yapılandırma görüşmelerini yönetmenin yanı sıra UNDP Program Müdürü olarak 70 milyon dolarlık kalkınma projelerinin dizaynı ve uygulanmasından sorumlu oldu.

2009 yılında Birleşmiş Milletlerdeki görevinden ayrılan Soral, hem akademik çalışmalarına devam etmiş, Başkent Üniversitesi’nde ders vermiş, çeşitli gazetelerde köşe yazmış, söyleşi yapmış, konferans ve sempozyumlarda tebliğ sunmuş, hem de büyük ölçekli yatırımlar için uluslararası finansman arayışındaki şirketlere danışmanlık yapmıştır. Halen Azerbaycan’da yatırımları bulunan ve Orta Asya ülkeleri ile iş birlikleri üstüne çalışan Soral, Türk firmaların başta Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere uluslararası pazarlara açılmalarına destek olmakta ve uluslararası finansmana erişimlerine yardımcı olmaktadır.

DHA